ध्यान दें: आरओ से पानी आ रहा है साफ, तो क्या फिर भी बदलवाना चाहिए फिल्टर? यहां जानें और दूर करें कंफ्यूजन

RO Water Filter Change Duration: आरओ वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कई घरों में पीने के पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि जब तक पानी साफ दिखाई दे रहा है यानी उसमें कोई गंदगी दिखाई नहीं दे रही, तब तक फिल्टर ठीक काम कर रहा है।





पर ये हम भूल जाते हैं कि पानी का साफ दिखना ही काफी नहीं है, क्योंकि पानी में घुले हुए कुछ चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती। इसलिए आरओ के पानी का सिर्फ रंग देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि ये पानी पीने लायक है या नहीं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर आरओ के फिल्टर को कब बदल देना चाहिए? चलिए इस बारे में जानते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...