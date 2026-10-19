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जानना जरूरी: कार कई दिनों से खड़ी है? चलाने से पहले सिर्फ इंजन नहीं, ये 4 चीजें भी चेक करना जरूरी

Tue, 20 Oct 2026 11:52 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 20 Oct 2026 11:52 AM IST
सार

Car Tips: अगर आपकी कार कई दिनों से एक ही जगह खड़ी है, तो उसे चलाने से पहले कुछ जरूरी चीजों को चेक करना न भूलें। बैटरी, टायर, ब्रेक, इंजन ऑयल और अन्य हिस्सों की जांच से रास्ते में होने वाली परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है।

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Car Parked for Days? Check These four Things Before Driving
खड़ी गाड़ी को चलाने से पहले क्या चीजें देखें? - फोटो : Amar Ujala AI

Car Tips In Hindi: कई बार छुट्टियों, यात्रा या किसी दूसरे काम की वजह से कार कई दिनों तक घर के बाहर या पार्किंग में खड़ी रहती है। ऐसे में जब दोबारा गाड़ी निकालने की बारी आती है, तो लोग अक्सर सीधे इंजन स्टार्ट करके निकल पड़ते हैं।



पर ये जान लीजिए लंबे समय तक खड़ी रहने वाली कार में कुछ ऐसी परेशानियां हो सकती हैं, जिन पर लोगों का सामान्य तौर पर ध्यान नहीं जाता। बैटरी कमजोर हो सकती है, टायरों में हवा कम हो सकती है और कई दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं गाड़ी चलाने से पहले क्या-क्या चीजें चेक करनी होती हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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Car Parked for Days? Check These four Things Before Driving
खड़ी गाड़ी को चलाने से पहले क्या चीजें देखें? - फोटो : Freepik

कार चलाने से पहले किन चीजों को चेक करना चाहिए?

बैटरी चेक करें

  • कार कई दिनों तक खड़ी रहने पर बैटरी की चार्जिंग कम हो सकती है
  • इसका असर इंजन स्टार्ट होने पर दिखाई देता है
  • अगर स्टार्ट करते समय इंजन ठीक से क्रैंक नहीं कर रहा या सिर्फ क्लिक की आवाज आ रही है, तो बैटरी कमजोर हो सकती है
  • बैटरी के टर्मिनल पर जंग या ढीलापन को भी चेक करें
Car Parked for Days? Check These four Things Before Driving
खड़ी गाड़ी को चलाने से पहले क्या चीजें देखें? - फोटो : Adobe Stock

टायरों में हवा चेक करें

  • लंबे समय तक खड़ी रहने से टायरों में हवा कम हो सकती है
  • गाड़ी चलाने से पहले चारों टायरों का प्रेशर चेक करें
  • गाड़ी में हवा कम होने से गाड़ी की माइलेज कम हो सकती है
  • साथ ही टायर में हवा कम होने से टायर फट या खराब हो सकता है
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Car Parked for Days? Check These four Things Before Driving
खड़ी गाड़ी को चलाने से पहले क्या चीजें देखें? - फोटो : AI Generated

ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं

  • कार खड़ी रहने के दौरान ब्रेक डिस्क पर हल्की जंग लग सकती है
  • इससे शुरुआती ब्रेकिंग में आवाज आ सकती है
  • गाड़ी चलाने से पहले ब्रेक पैडल को चेक करें और अगर पैडल ठीक या असामान्य रूप से नरम लगे, तो ब्रेक ठीक से काम न करें या तेज घिसने की आवाज आए, तो गाड़ी चलाने के बजाय मैकेनिक से चेक करवाएं
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Car Parked for Days? Check These four Things Before Driving
खड़ी गाड़ी को चलाने से पहले क्या चीजें देखें? - फोटो : Freepik

इंजन ऑयल और सर्विस करवाएं

  • गाड़ी लंबी समय से खड़ी है तो उसकी सर्विस जरूर करवाएं
  • बिना सर्विस के गाड़ी चलाने से दिक्कत हो सकती है
  • गाड़ी में इंजन ऑयल डलवाएं, फिल्टर क्लीन करवाएं या बदलवाएं आदि
अगली फोटो गैलरी देखें
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