जानना जरूरी: कार कई दिनों से खड़ी है? चलाने से पहले सिर्फ इंजन नहीं, ये 4 चीजें भी चेक करना जरूरी

Car Tips In Hindi: कई बार छुट्टियों, यात्रा या किसी दूसरे काम की वजह से कार कई दिनों तक घर के बाहर या पार्किंग में खड़ी रहती है। ऐसे में जब दोबारा गाड़ी निकालने की बारी आती है, तो लोग अक्सर सीधे इंजन स्टार्ट करके निकल पड़ते हैं।
पर ये जान लीजिए लंबे समय तक खड़ी रहने वाली कार में कुछ ऐसी परेशानियां हो सकती हैं, जिन पर लोगों का सामान्य तौर पर ध्यान नहीं जाता। बैटरी कमजोर हो सकती है, टायरों में हवा कम हो सकती है और कई दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं गाड़ी चलाने से पहले क्या-क्या चीजें चेक करनी होती हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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खड़ी गाड़ी को चलाने से पहले क्या चीजें देखें?
- फोटो : Freepik
कार चलाने से पहले किन चीजों को चेक करना चाहिए?
बैटरी चेक करें
- कार कई दिनों तक खड़ी रहने पर बैटरी की चार्जिंग कम हो सकती है
- इसका असर इंजन स्टार्ट होने पर दिखाई देता है
- अगर स्टार्ट करते समय इंजन ठीक से क्रैंक नहीं कर रहा या सिर्फ क्लिक की आवाज आ रही है, तो बैटरी कमजोर हो सकती है
- बैटरी के टर्मिनल पर जंग या ढीलापन को भी चेक करें
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खड़ी गाड़ी को चलाने से पहले क्या चीजें देखें?
- फोटो : Adobe Stock
टायरों में हवा चेक करें
- लंबे समय तक खड़ी रहने से टायरों में हवा कम हो सकती है
- गाड़ी चलाने से पहले चारों टायरों का प्रेशर चेक करें
- गाड़ी में हवा कम होने से गाड़ी की माइलेज कम हो सकती है
- साथ ही टायर में हवा कम होने से टायर फट या खराब हो सकता है
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खड़ी गाड़ी को चलाने से पहले क्या चीजें देखें?
- फोटो : AI Generated
ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं
- कार खड़ी रहने के दौरान ब्रेक डिस्क पर हल्की जंग लग सकती है
- इससे शुरुआती ब्रेकिंग में आवाज आ सकती है
- गाड़ी चलाने से पहले ब्रेक पैडल को चेक करें और अगर पैडल ठीक या असामान्य रूप से नरम लगे, तो ब्रेक ठीक से काम न करें या तेज घिसने की आवाज आए, तो गाड़ी चलाने के बजाय मैकेनिक से चेक करवाएं
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खड़ी गाड़ी को चलाने से पहले क्या चीजें देखें?
- फोटो : Freepik
इंजन ऑयल और सर्विस करवाएं
- गाड़ी लंबी समय से खड़ी है तो उसकी सर्विस जरूर करवाएं
- बिना सर्विस के गाड़ी चलाने से दिक्कत हो सकती है
- गाड़ी में इंजन ऑयल डलवाएं, फिल्टर क्लीन करवाएं या बदलवाएं आदि