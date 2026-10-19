जानना जरूरी: कार कई दिनों से खड़ी है? चलाने से पहले सिर्फ इंजन नहीं, ये 4 चीजें भी चेक करना जरूरी

Car Tips In Hindi: कई बार छुट्टियों, यात्रा या किसी दूसरे काम की वजह से कार कई दिनों तक घर के बाहर या पार्किंग में खड़ी रहती है। ऐसे में जब दोबारा गाड़ी निकालने की बारी आती है, तो लोग अक्सर सीधे इंजन स्टार्ट करके निकल पड़ते हैं।





पर ये जान लीजिए लंबे समय तक खड़ी रहने वाली कार में कुछ ऐसी परेशानियां हो सकती हैं, जिन पर लोगों का सामान्य तौर पर ध्यान नहीं जाता। बैटरी कमजोर हो सकती है, टायरों में हवा कम हो सकती है और कई दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं गाड़ी चलाने से पहले क्या-क्या चीजें चेक करनी होती हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...