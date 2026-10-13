क्या इनवर्टर बैटरी में आरओ का पानी डाल सकते हैं? जानें इससे जुड़े नियम

RO Water In Inverter Battery: अक्सर जब घर के इनवर्टर की बैटरी में पानी कम हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि फिल्टर या आरओ से निकलने वाला शुद्ध पानी इसमें डाला जा सकता है। देखने में यह पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक लगता है, इसलिए कई लोग बिना सोचे-समझे इसे बैटरी में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा करना आपकी बैटरी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है।
बैटरी की लंबी उम्र और सही कामकाज के लिए इसमें सिर्फ विशेष रूप से तैयार किया गया डिस्टिल्ड वाटर ही डाला जाना चाहिए। आइए इस लेख में समझते हैं कि आरओ का पानी इनवर्टर बैटरी में डालना क्यों खतरनाक है।
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आरओ वाटर में मौजूद मिनरल्स और अशुद्धियां
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आरओ वाटर में मौजूद मिनरल्स और अशुद्धियां
- आरओ प्यूरीफायर पानी से हानिकारक बैक्टीरिया को तो निकाल देता है, लेकिन उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिज लवण घुले रहते हैं।
- जब यह पानी बैटरी में जाता है, तो ये मिनरल्स बैटरी की लीड प्लेटों पर जम जाते हैं।
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बैटरी की प्लेटों का खराब होना और सल्फेशन
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बैटरी की प्लेटों का खराब होना और सल्फेशन
- प्लेट्स पर मिनरल्स जमने से केमिकल रिएक्शन में रुकावट आती है, जिसे 'सल्फेशन' कहा जाता है।
- इसके कारण बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है, उसका बैकअप कम हो जाता है और धीरे-धीरे बैटरी पूरी तरह से खराब हो जाती है।
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बैटरी के लिए सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर क्यों है जरूरी?
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बैटरी के लिए सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर क्यों है जरूरी?
- डिस्टिल्ड वाटर पूरी तरह से शुद्ध और खनिज-मुक्त होता है।
- इसे उबालकर और संघनन प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, जिससे इसमें किसी भी तरह के लवण या अशुद्धियां नहीं बचती हैं और बैटरी की सेहत सुरक्षित रहती है।
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इनवर्टर बैटरी की देखभाल के लिए जरूरी सावधानियां
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इनवर्टर बैटरी की देखभाल के लिए जरूरी सावधानियां
- अपनी बैटरी की उम्र बढ़ाने के लिए हमेशा बाजार से मिलने वाला आधिकारिक बैटरी वाटर ही इस्तेमाल करें।
- हर 2 से 3 महीने में बैटरी का वाटर लेवल चेक करते रहें और कभी भी इसमें साधारण नल या आरओ का पानी न डालें।