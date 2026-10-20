लोको पायलट के घर में हो जाए इमरजेंसी, तो क्या वो बीच रास्ते में ट्रेन छोड़ सकता है? नियम जानें

Indian Railways Rules For Loco Pilot: भारतीय रेलवे में लोको पायलट की जिम्मेदारी सिर्फ ट्रेन चलाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा भी उनके हाथों में होती है। ऐसे में अगर ड्यूटी के दौरान उनके घर से किसी इमरजेंसी की खबर आ जाए, जैसे परिवार में किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए या कोई गंभीर घटना हो जाए, तो क्या वह ट्रेन को बीच रास्ते में छोड़कर घर जा सकते हैं?





इसका जवाब रेलवे के सुरक्षा नियमों में छिपा है। लोको पायलट की व्यक्तिगत परेशानी महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्रेन को सुरक्षित तरीके से चलाना और अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी पूरी करना भी जरूरी है। इसलिए आप यहां जान सकते हैं कि इमरजेंसी होने पर आखिर लोको पायलट क्या करता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...