क्या अविवाहित बेटियां भी कर सकती हैं लाड़ली बहना योजना में आवेदन? जानें पात्रता के नियम

Unmarried Women Ladli Bahna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना ने राज्यभर में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने नियमित रूप से आर्थिक सहायता राशि भेजी जाती है। चूंकि इस योजना का लाभ मुख्य रूप से विवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को मिलता है, इसलिए अक्सर अविवाहित युवतियों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या वे भी इसका लाभ उठा सकती हैं।





राज्य शासन के तय दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूरी तरह से अविवाहित युवतियां इस योजना के दायरे में सीधे तौर पर शामिल नहीं होती हैं। आइए इस लेख में विस्तार से समझते हैं कि अविवाहित महिलाओं के लिए इसके क्या नियम और पात्रता शर्तें हैं।