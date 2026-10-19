क्या आप भी समय पर नहीं बदलते इंजन ऑयल? जानें बाइक की लाइफ बढ़ाने का सही गणित

Bike Engine Oil Change KM Limit: बाइक चलाना हम सभी की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसकी सही समय पर सर्विसिंग कराना बहुत से लोग भूल जाते हैं। अक्सर बाइक चालक इंजन ऑयल को समय पर बदलने के बजाय उसे लंबे समय तक चलाते रहते हैं। क्या आप भी यही गलती करते हैं? आपको बता दें कि इंजन ऑयल आपकी बाइक का सबसे मुख्य हिस्सा होता है, जो इंजन के कलपुर्जों को रगड़ खाने से बचाता है और उसे ठंडा रखता है।





अगर आप समय पर पुराना और काला पड़ा इंजन ऑयल नहीं बदलेंगे, तो बाइक का इंजन धीरे-धीरे कमजोर होने लगेगा और उसका माइलेज भी गिर जाएगा। आइए इस लेख में समझते हैं कि बाइक का इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए।