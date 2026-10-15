ध्यान दें: एटीएम से पैसे नहीं निकले, लेकिन खाते से कट गए? जानें ऐसे में क्या करें और क्या नहीं

आज के समय में लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जिसके चलते उन्हें पहले की तरह कैश की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को एटीएम से कैश नहीं निकालना पड़ता। लगभग हर कोई अपनी-अपनी जरूरत के हिसाब से एटीएम मशीन से कैश निकालता है।





वहीं, जब एटीएम मशीन से कैश नहीं निकलता और मोबाइल पर खाते से पैसे कटने का मैसेज आ जाता है। तो लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें? कुछ लोग दोबारा पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बैंक के चक्कर लगाने लगते हैं। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या कभी होता है, तो यहां जान लें कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...