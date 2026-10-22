आयु्ष्मान कार्ड से क्या किसी भी प्राइवेट अस्पताल में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज? यहां जानें ये जरूरी बात

Ayushman Card Free Treatment of 5 Lakh Rupees: बीमारी के समय अस्पताल का खर्च लगभग हर किसी को आर्थिक रूप से दिक्कत दे सकता है। इसलिए कई लोग पहले से हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि अस्पताल जाने की स्थिति में ये काम आ सके।





इसी क्रम में केंद्र सरकार भी पात्र लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ देती है जिसके लिए पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड से किस अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और किस अस्पताल में नहीं? शायद नहीं, तो आप यहां इस बारे में जान सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप उन अस्पतालों के बारे में जान सकते हैं जो इस योजना में पंजीकृत हैं...