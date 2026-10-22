जान लें: क्या एक्सटेंशन बोर्ड के सभी सॉकेट पर एक साथ प्लग नहीं लगाने चाहिए? यहां समझें

घर में मोबाइल चार्ज करने से लेकर लैपटॉप, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाने तक एक्सटेंशन बोर्ड काफी काम आता है। कई बार दीवार पर लगे सॉकेट कम पड़ जाते हैं, तो लोग एक ही बोर्ड में कई प्लग लगा देते हैं। ऐसे में कई लोग मानते हैं कि एक साथ एक्सटेंशन बोर्ड पर सारे प्लग नहीं लगाने चाहिए।





जबकि, कई लोग इसे गलत भी मानते हैं। इसलिए अगर आप भी एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि एक साथ बोर्ड पर सभी सॉकेट में प्लग लगाने चाहिए या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में एक्सटेंशन बोर्ड के बारे में जान सकते हैं...