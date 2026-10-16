विजयादशमी पर क्यों नीलकंठ पक्षी के दर्शन माने जाते हैं बेहद शुभ? पढ़ें इससे जुड़ी पौराणिक कथा

Neelkanth Bird Dussehra Significance: हिंदू धर्म में विजय और उल्लास के प्रतीक पावन पर्व विजयादशमी यानी दशहरा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन देशभर में रावण के पुतले का दहन किया जाता है और लोग एक-दूसरे को जीत की बधाइयां देते हैं। मगर इन सबके बीच विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना गया है।
प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, दशहरा के दिन इस नीले पंखों वाले सुंदर पक्षी को देख लेना भाग्य के खुलने और हर कार्य में सफलता मिलने का संकेत होता है। लोग सुबह से ही इस पक्षी की तलाश में रहते हैं ताकि उनका पूरा साल मंगलमय बीते। आइए इस लेख में समझते हैं कि नीलकंठ पक्षी के दर्शन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है।
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दशहरा नीलकंठ पक्षी महत्व
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भगवान राम और रावण वध से जुड़ी पौराणिक कथा
- पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने जा रहे थे, तब उन्होंने रावण वध से पहले नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे।
- इसे उनकी विजय का संकेत माना गया था, और ठीक वैसा ही हुआ जब श्रीराम ने अधर्म के प्रतीक रावण का अंत कर दिया।
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भगवान शिव का रूप और नीले गले का रहस्य
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भगवान शिव का रूप और नीले गले का रहस्य
- धार्मिक मान्यताओं में नीलकंठ पक्षी को सीधे तौर पर देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है।
- समुद्र मंथन के समय विष पीने के कारण जब शिवजी का गला नीला हुआ था, तभी से इस पक्षी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होने की बात कही जाती है।
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दशहरा नीलकंठ पक्षी महत्व
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दशहरे के दिन पक्षी के दर्शन से मिलने वाले फल
- विजयादशमी के दिन अगर किसी व्यक्ति को नीलकंठ पक्षी दिख जाए, तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
- ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति के रुके हुए काम बनने लगते हैं और उसे व्यापार, नौकरी तथा धन के मामलों में बड़ी सफलता मिलती है।
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सफलता और सकारात्मकता का प्रतीक यह पर्व
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सफलता और सकारात्मकता का प्रतीक यह पर्व
- आज के आधुनिक युग में भले ही जंगल और पेड़-पौधे कम होने के कारण यह पक्षी आसानी से नजर नहीं आता, लेकिन इसकी आस्था आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।
- दशहरा के दिन नीलकंठ के दर्शन की परंपरा हमें हमेशा आगे बढ़ने और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है।