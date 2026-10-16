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कब से शुरू हो रहा है पवित्र कार्तिक महीना? जानें स्नान-दान और तुलसी पूजन की सही तिथि

Fri, 16 Oct 2026 08:10 PM IST
Shikhar Baranawal धर्म डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
धर्म डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 16 Oct 2026 08:10 PM IST
सार

Kartik Month 2026 Start Date: कार्तिक माह के आरंभ और समापन को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि यह पवित्र महीना कब से शुरू होकर कब तक रहेगा, और साथ ही यह भी समझेंगे कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन का क्या विशेष धार्मिक महत्व होता है।

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When Does the Holy Kartik Month Begin Know Dates for Snan-Dan and Tulsi Puja Rules
कार्तिक माह 2026 प्रारंभ तिथि - फोटो : AI

Kartik Month 2026 Start Date: हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का आठवां महीना होता है, जिसे सभी महीनों में सबसे पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में निष्ठापूर्वक व्रत, नियमों का पालन, गंगा स्नान और दीपदान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।



वैदिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष पवित्र कार्तिक माह की शुरुआत आने वाले 27 अक्तूबर 2026 से हो रही है, जिसका समापन 24 नवंबर 2026 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा। आइए इस लेख समझते हैं कि कार्तिक का महीना क्यों खास है और इससे जुड़े मुख्य नियम क्या हैं।
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क्यों खास माना जाता है कार्तिक का महीना? - फोटो : Adobe Stock

क्यों खास माना जाता है कार्तिक का महीना?

  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक के महीने में ही भगवान विष्णु चार महीनों की योगनिद्रा के बाद जागते हैं।
  • इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, इसलिए इस दौरान की गई पूजा-पाठ और दान का कई गुना अधिक फल मिलता है।
When Does the Holy Kartik Month Begin Know Dates for Snan-Dan and Tulsi Puja Rules
कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त स्नान और दीपदान का महत्व - फोटो : Adobe Stock

कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त स्नान और दीपदान का महत्व

  • कार्तिक महीने में रोजाना सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी या घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है।
  • इसके साथ ही शाम के समय मंदिर, नदी के घाट या पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करने से घर में सुख-समृद्धि आती है।
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तुलसी पूजन और तुलसी विवाह की सही तिथि और नियम - फोटो : adobe stock

तुलसी पूजन और तुलसी विवाह का नियम

  • इस पूरे महीने में तुलसी जी के पौधे की सेवा करना, जल चढ़ाना और शाम को घी का दीपक जलाना बहुत फलदायी होता है।
  • कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है।
  • बता दें कि इस वर्ष तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026 दिन शनिवार को मनाया जाएगा।
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कार्तिक मास में अपनाए जाने वाले जरूरी नियम - फोटो : Adobe Stock
कार्तिक मास में अपनाए जाने वाले जरूरी नियम
  • कार्तिक के महीने में सात्विक जीवन जीना चाहिए। इस दौरान प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए।
  • साथ ही जमीन पर सोना, जरूरतमंदों को अन्न व वस्त्र का दान करना और किसी की निंदा न करना इस पवित्र महीने का प्रमुख नियम माना गया है।
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