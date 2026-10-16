रावण दहन के बाद घर क्यों लाई जाती है पुतले की राख? जानें इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं

Dussehra Ash Remedies India: हर साल विजय दशमी यानी दशहरा के पावन पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है और रावण जलने के साथ ही यह पर्व संपन्न हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि रावण दहन के तुरंत बाद वहां मौजूद लोग पुतले की बची हुई राख को समेटकर अपने घर ले जाने के लिए दौड़ पड़ते हैं?
सुनने में यह थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार रावण के पुतले की यह राख बहुत ही चमत्कारिक मानी जाती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि लोग इसे घर क्यों लाते हैं और इससे जुड़े उपाय क्या हैं।
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नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से बचाव
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नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से बचाव
- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रावण दहन के बाद बची हुई राख को घर में लाने से किसी भी तरह की बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं।
- ऐसा माना जाता है कि यह राख घर के सदस्यों की रक्षा करती है और माहौल को सकारात्मक बनाती है।
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वास्तु दोष और क्लेश दूर करने के अचूक उपाय
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वास्तु दोष और क्लेश दूर करने के अचूक उपाय
- अगर आपके घर में हमेशा कलह-क्लेश रहता है या किसी प्रकार का वास्तु दोष है, तो इस राख का विशेष उपाय किया जाता है।
- इस राख को घर के कोने में छिड़कने से घर की सारी अशुभ ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं और सुख-शांति लौट आती है।
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तिजोरी में रखने से बढ़ती है बरकत और आर्थिक मजबूती
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तिजोरी में रखने से बढ़ती है बरकत और आर्थिक मजबूती
- बहुत से लोग रावण के पुतले की इस राख को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर रखते हैं।
- ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती।
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श्रद्धा और सनातन परंपरा का पालन
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श्रद्धा और सनातन परंपरा का पालन
- सनातन धर्म में रावण दहन की इस राख को संभालकर रखना सिर्फ एक रीति-रिवाज नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय और घर में सकारात्मकता लाने का प्रतीक माना जाता है।
- दशहरा के पावन पर्व पर इस परंपरा का पालन करना लोगों की गहरी आस्था और प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है।