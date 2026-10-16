रावण दहन के बाद घर क्यों लाई जाती है पुतले की राख? जानें इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं

Dussehra Ash Remedies India: हर साल विजय दशमी यानी दशहरा के पावन पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है और रावण जलने के साथ ही यह पर्व संपन्न हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि रावण दहन के तुरंत बाद वहां मौजूद लोग पुतले की बची हुई राख को समेटकर अपने घर ले जाने के लिए दौड़ पड़ते हैं?





सुनने में यह थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार रावण के पुतले की यह राख बहुत ही चमत्कारिक मानी जाती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि लोग इसे घर क्यों लाते हैं और इससे जुड़े उपाय क्या हैं।