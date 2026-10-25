शरद पूर्णिमा पर अपनों के जीवन में आए सुख-समृद्धि और खुशहाली, इन खूबसूरत संदेशों से दें पर्व की बधाई

शरद पूर्णिमा का पावन पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन आसमान में चमकता पूरा चंद्रमा, चारों ओर बिखरी चांदनी और घरों में बनने वाली स्वादिष्ट खीर त्योहार की रौनक को और भी खास बना देती है। मान्यता है कि आश्विन मास की पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी चांदनी अमृत के समान मानी जाती है। यही वजह है कि इस शुभ अवसर पर लोग चंद्रदेव की पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी से सुख, समृद्धि, धन-धान्य और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। शरद पूर्णिमा का त्योहार हमें अपनों के साथ खुशियां बांटने, रिश्तों में मिठास घोलने और जीवन में सकारात्मकता का स्वागत करने का संदेश भी देता है। इस खास मौके पर अगर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को पर्व की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए शरद पूर्णिमा 2026 के कुछ खास बधाई संदेश, खूबसूरत कोट्स और शुभकामनाएं दी गई हैं।