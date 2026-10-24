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शरद पूर्णिमा 2026: कुंडली में चंद्र दोष है? शरद पूर्णिमा पर आजमाएं ये 5 ज्योतिषीय उपाय

Sat, 24 Oct 2026 10:57 AM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 24 Oct 2026 10:57 AM IST
सार

शरद पूर्णिमा का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से चंद्र दोष के प्रभाव कम करने और चंद्रमा को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं चंद्र दोष से राहत पाने के लिए किए जाने वाले 5 खास उपाय।

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Sharad Purnima 2026 5 Remedies to Reduce the Effects of Chandra Dosh in hindi
शरद पूर्णिमा 2026 - फोटो : amar ujala

हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चांदनी को अमृत के समान लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी इस पूर्णिमा को चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के लिए खास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर कुछ विशेष पूजा-पाठ और दान करने से कुंडली में चंद्र दोष के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं चंद्र दोष क्या है और शरद पूर्णिमा के दिन कौन से 5 उपाय किए जा सकते हैं।

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Sharad Purnima 2026 5 Remedies to Reduce the Effects of Chandra Dosh in hindi
चंद्र दोष क्या होता है? - फोटो : अमर उजाला

चंद्र दोष क्या होता है?
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अशुभ होने या उस पर कुछ ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर चंद्र दोष की स्थिति मानी जा सकती है। जब चंद्रमा शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो अथवा इन ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, तो इसे ज्योतिषीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा, वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति और कुंडली में केमद्रुम योग का निर्माण भी चंद्रमा से जुड़ी अशुभ स्थितियों में गिना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, चंद्र दोष का संबंध मानसिक अशांति, आत्मविश्वास में कमी, निर्णय लेने में कठिनाई और माता के साथ संबंधों में तनाव जैसी समस्याओं से जोड़ा जाता है। कुछ मान्यताओं में इसे आर्थिक उतार-चढ़ाव से भी संबंधित माना जाता है। हालांकि, इन प्रभावों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जाता और कुंडली का आकलन अन्य ग्रहों तथा भावों की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है।

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शरद पूर्णिमा कब है - फोटो : AI

शरद पूर्णिमा 2026 कब है?
पंचांग के अनुसार, शरद पूर्णिमा की तिथि और पूजा का समय स्थानीय पंचांग के आधार पर निर्धारित करना चाहिए। वर्ष 2026 में शरद पूर्णिमा की सही तारीख और पूर्णिमा तिथि के समय की पुष्टि किसी विश्वसनीय पंचांग से कर लें, क्योंकि तिथि की शुरुआत और समाप्ति के कारण व्रत या पूजा का दिन निर्धारित करने में अंतर हो सकता है।

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चंद्र दोष दूर करने के उपाय - फोटो : amar ujala

शरद पूर्णिमा पर चंद्र दोष से राहत पाने के 5 उपाय
चंद्रमा के मंत्रों का करें जाप
शरद पूर्णिमा की रात चंद्र देव की पूजा करके उनके मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप कर सकते हैं। कुछ लोग 'ॐ ऐं क्लीं सोमाय नमः' मंत्र का भी जाप करते हैं। मान्यता है कि चंद्र देव की आराधना करने से मन को शांति मिलती है और चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायता मिल सकती है।

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घर में स्थापित करें चंद्र यंत्र - फोटो : adobe stock

घर में स्थापित करें चंद्र यंत्र
ज्योतिषीय परंपराओं में चंद्र यंत्र को चंद्र ग्रह से संबंधित एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन विधि-विधान से चंद्र यंत्र की पूजा करके उसे घर के पूजा स्थल पर स्थापित किया जा सकता है। ऐसा करने से पहले यंत्र की प्रामाणिकता और स्थापना विधि के बारे में किसी जानकार से सलाह लेना उचित रहेगा।

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