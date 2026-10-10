शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा की भक्ति, शक्ति और आराधना का विशेष उत्सव है। इन नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। नवरात्रि के आगमन के साथ ही चारों ओर भक्तिमय वातावरण छा जाता है और मंदिरों से लेकर घरों तक मां के जयकारे गूंजने लगते हैं। इस खास अवसर पर अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर उनके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता की कामना कर सकते हैं। अगर आप भी शारदीय नवरात्रि पर परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत संदेश, भक्तिमय कोट्स और शुभकामनाएं आपके काम आएंगे। इन्हें व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करके अपनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दें और मां दुर्गा का आशीर्वाद सबके साथ बांटें।
शारदीय नवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं: मां दुर्गा के आगमन पर अपनों को भेजें नवरात्रि के ये खास बधाई संदेश
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 11 Oct 2026 05:20 AM IST
सार
नवरात्रि के आगमन के साथ ही चारों ओर भक्तिमय वातावरण छा जाता है और मंदिरों से लेकर घरों तक मां के जयकारे गूंजने लगते हैं। इस खास अवसर पर अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर उनके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता की कामना कर सकते हैं।
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