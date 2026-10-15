प्रदोष व्रत 2026: अक्तूबर में इस दिन रखा जाएगा आखिरी प्रदोष व्रत, जानें शिव पूजा का शुभ समय

Shukra Pradosh Vrat October 2026: प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन प्रदोष काल में महादेव की पूजा-अर्चना करने से भक्तों को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि प्रदोष व्रत रखने और विधि-विधान से शिवजी की उपासना करने से जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। वहीं, अक्तूबर 2026 का आखिरी प्रदोष व्रत शुक्रवार, 23 अक्तूबर को रखा जा रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्रवार को पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। ऐसे में आइए इसके महत्व और शुभ योग को जानते हैं।