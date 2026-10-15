Durga Ashtami 2026: हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां महागौरी की विधि-विधान से पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन देवी की उपासना के साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और पूजा-पाठ करते हैं। वहीं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस पाठ से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति पाने की प्रार्थना की जाती है। साल 2026 में दुर्गा अष्टमी का पर्व 19 अक्तूबर को मनाया जाएगा। इस दिन कई शुभ योगों का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ और देवी की आराधना करना विशेष महत्व रखेगा। आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी पर बनने वाले शुभ योगों और दुर्गा सप्तशती के पाठ के महत्व के बारे में।
दुर्गा अष्टमी 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग में दुर्गा अष्टमी, दुर्गा सप्तशती का पाठ बदल सकता है भाग्य
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 15 Oct 2026 02:32 PM IST
सार
Durga Ashtami 2026: आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। साल 2026 में दुर्गा अष्टमी का पर्व 19 अक्तूबर को मनाया जाएगा। इस दिन कई शुभ योगों का संयोग भी बन रहा है।
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