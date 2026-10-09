शारदीय नवरात्रि 2026: पूजा से पहले नोट कर लें सामग्री की पूरी लिस्ट, जानें घटस्थापना की संपूर्ण विधि

1 of 5 शारदीय नवरात्रि 2026 पूजा सामग्री लिस्ट - फोटो : AI

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 11 अक्तूबर से शुरू होकर 19 अक्तूबर तक मनाया जाएगा। इन नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना करते हैं और सुख-समृद्धि, खुशहाली व परिवार की मंगलकामना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना के साथ पूजा की शुरुआत होती है। इस अवसर पर पूजा स्थल को सजाकर माता रानी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और कलश पूजन किया जाता है। कई घरों में परंपरा के अनुसार जौ बोए जाते हैं और पूरे नौ दिनों तक अखंड ज्योति भी प्रज्वलित की जाती है। अगर आप भी नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले जरूरी पूजन सामग्री जुटा लें। यहां जानिए नवरात्रि पूजा, घटस्थापना और जौ बोने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है।

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2 of 5 नवरात्रि पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट - फोटो : adobe stock

नवरात्रि पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट

मां दुर्गा की आराधना के लिए पूजा से पहले इन वस्तुओं को एकत्रित कर लें।



मां दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा

भगवान गणेश की प्रतिमा

पूजा की चौकी और आसन

चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा

कलावा या मौली

फूल और फूलों की माला

माता रानी के लिए लाल चुनरी

श्रृंगार की सामग्री

मौसमी फल और प्रसाद

दुर्गा सप्तशती

नारियल

धूप और अगरबत्ती

दीपक, रुई की बाती और घी

आरती की थाली और घंटी

पान के पत्ते और सुपारी

कुमकुम और चंदन

हल्दी और अक्षत

जल रखने के लिए छोटा पात्र

कपूर

अष्टदल कमल

हल्दी और कुमकुम से रंगे चावल

घटस्थापना के लिए जरूरी सामग्री

3 of 5 कलश स्थापना के लिए जरूरी सामग्री - फोटो : adobe

कलश स्थापना के लिए जरूरी सामग्री



मिट्टी या तांबे का कलश

शुद्ध जल

एक सिक्का

अक्षत यानी साबुत चावल

नारियल

आम के पत्ते

दो साबुत सुपारी

दो इलायची

हल्दी की एक गांठ

लाल कलावा या मौली

दो साबुत लौंग

नारियल पर बांधने के लिए छोटी लाल चुनरी

नवरात्रि में जौ बोने के लिए सामग्री



जौ बोने के लिए जरूरी वस्तुएं

मिट्टी का चौड़ा और बड़ा पात्र

साफ मिट्टी

जौ के दाने

गेहूं के दाने, यदि परंपरा में शामिल हों

पानी

कलावा या मौली

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4 of 5 नवरात्रि की पूजा कैसे करें? - फोटो : freepik

नवरात्रि की पूजा कैसे करें?

1. पूजा स्थल तैयार करें: सबसे पहले घर के किसी साफ स्थान पर पूजा की चौकी रखें। इस पर लाल कपड़ा बिछाएं और पूजा की सभी वस्तुओं को व्यवस्थित कर लें।



2. मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें: चौकी पर अक्षत रखकर माता रानी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी रखें।



3. घटस्थापना की तैयारी करें: कलश में शुद्ध जल भरें और परंपरा के अनुसार उसमें सिक्का, अक्षत तथा अन्य निर्धारित सामग्री डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाएं और ऊपर लाल चुनरी से सजा नारियल रखें। घटस्थापना के लिए अपने क्षेत्र की मान्य परंपरा और पंचांग में बताए गए नियमों का पालन करें।



4. जौ बोएं: यदि आपके घर में जौ बोने की परंपरा है, तो मिट्टी के पात्र में साफ मिट्टी भरकर जौ के दाने डालें। इसके बाद थोड़ा पानी छिड़कें और पात्र को पूजा स्थल के पास रख दें।



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5 of 5 नवरात्रि की पूजा कैसे करें? - फोटो : adobe stock