क्या अलग-अलग दिन होंगे शरद पूर्णिमा का व्रत और स्नान-दान? जानें सही तिथि और वजह

Ashwin Purnima Vrat Rules: हिंदू धर्म में आश्विन मास की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत की वर्षा करता है और धन की देवी मां लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं।
इस वर्ष शरद पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों के मन में थोड़ा संशय बना हुआ है कि व्रत, शरद पूर्णिमा का व्रत और स्नान-दान एक ही दिन होगा या अलग-अलग। पंचांग के अनुसार, आश्विन पूर्णिमा तिथि 25 अक्तूबर को दोपहर 11:55 बजे शुरू होगी और 26 अक्तूबर को सुबह 9:41 बजे समाप्त होगी।
ऐसे में बता दें कि शरद पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय व्यापिनी तिथि में 25 अक्तूबर को होगा और स्नान-दान की परंपरा 26 अक्तूबर को होगा। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।
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शरद पूर्णिमा
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चंद्रोदय के कारण 25 अक्तूबर को रखा जाएगा शरद पूर्णिमा व्रत
- शरद पूर्णिमा के व्रत और पूजन में रात्रि के समय चंद्रमा की पूजा का मुख्य महत्व होता है। 25 अक्तूबर, रविवार को पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय का समय मिल रहा है।
- इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत और खीर रखने की परंपरा 25 अक्तूबर को ही निभाई जाएगी।
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उदयातिथि के आधार पर 26 अक्तूबर को होगा स्नान और दान
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उदयातिथि के आधार पर 26 अक्तूबर को होगा स्नान और दान
- सनातन धर्म में पवित्र नदियों में स्नान और दान-पुण्य के कार्यों के लिए सूर्योदय कालीन तिथि यानी 'उदयातिथि' को सर्वोत्तम माना जाता है।
- 26 अक्तूबर, सोमवार की सुबह पूर्णिमा तिथि उदयातिथि में रहेगी, इसलिए इसी दिन स्नान और दान करना शास्त्रों के अनुसार फलदायी होगा।
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तिथि के समापन और उदयातिथि का आसान नियम
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तिथि के समापन और उदयातिथि का आसान नियम
- 26 अक्तूबर को पूर्णिमा तिथि सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर समाप्त हो रही है।
- चूंकि सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए स्नान, जप और दान से जुड़े सभी धार्मिक कार्य 26 अक्तूबर की सुबह ही संपन्न किए जाएंगे।
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शरद पूर्णिमा पर इस बात का रखें विशेष ध्यान
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शरद पूर्णिमा पर इस बात का रखें विशेष ध्यान
- इस प्रकार, अगर आप शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर खीर रखते हैं, तो यह कार्य 25 अक्तूबर की रात करें।
- वहीं, अगले दिन यानी 26 अक्तूबर की सुबह स्नान करके जरूरतमंदों को दान-दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें।