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पापांकुशा एकादशी 2026: 21 या 22 अक्तूबर ? जानें किस दिन रखा जाएगा पापांकुशा एकादशी का व्रत

Sat, 17 Oct 2026 05:16 PM IST
Shikhar Baranawal धर्म डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
धर्म डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sat, 17 Oct 2026 05:16 PM IST
सार

Ekadashi Vrat Rules And Timings: पापांकुशा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है, लेकिन इस बार इसकी तारीख को लेकर लोगों में काफी उलझन है। आइए, इस लेख के जरिए बेहद आसान शब्दों में जानते हैं कि इस साल पापांकुशा एकादशी किस दिन मनाई जाएगी।

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Papankusha Ekadashi 2026 Date Confusion Solved: Know Correct Vrat Date, Parana Timing, and Puja Rules
पापांकुशा एकादशी 2026 सही तिथि - फोटो : AI

Papankusha Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित बेहद पवित्र व्रत है। बहुत से लोगों को इस वर्ष पापांकुशा एकादशी की सही तिथि को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि व्रत 21 अक्तूबर को रखा जाएगा या 22 अक्तूबर को।



पंचांग की गणना के अनुसार एकादशी तिथि 21 अक्तूबर 2026 को दोपहर 02 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 22 अक्तूबर को दोपहर 02 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगी। उदयातिथि और सूर्योदय के नियमों के आधार पर यह व्रत बृहस्पतिवार, 22 अक्तूबर 2026 को रखा जाएगा। आइए इस लेख में इस व्रत से जुड़ी सभी जरूरी बातें जानते हैं।
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Papankusha Ekadashi 2026 Date Confusion Solved: Know Correct Vrat Date, Parana Timing, and Puja Rules
उदयातिथि के आधार पर 22 अक्तूबर को व्रत - फोटो : Adobe Stock

उदयातिथि के आधार पर 22 अक्तूबर को व्रत

  • शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत हमेशा उदयातिथि और सूर्योदय के समय व्याप्त तिथि को देखकर रखा जाता है।
  • चूंकि 22 अक्तूबर की सुबह एकादशी तिथि पूरी तरह मौजूद रहेगी, इसलिए मुख्य व्रत इसी दिन किया जाएगा।
Papankusha Ekadashi 2026 Date Confusion Solved: Know Correct Vrat Date, Parana Timing, and Puja Rules
व्रत तोड़ने यानी पारण का सही समय और नियम - फोटो : Adobe Stock

व्रत तोड़ने यानी पारण का सही समय और नियम

  • पापांकुशा एकादशी का व्रत अगले दिन यानी 23 अक्तूबर 2026 को तोड़ा जाएगा।
  • व्रत खोलने यानी पारण का शुभ समय सुबह 06:27 ए एम से 08:42 ए एम तक रहेगा, जिसके भीतर ही जल ग्रहण कर व्रत का समापन करना चाहिए।
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Papankusha Ekadashi 2026 Date Confusion Solved: Know Correct Vrat Date, Parana Timing, and Puja Rules
पापांकुशा एकादशी पूजा और व्रत का महत्व - फोटो : Adobe Stock

पापांकुशा एकादशी पूजा और व्रत का महत्व

  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी जाने-अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं।
  • भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।
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Papankusha Ekadashi 2026 Date Confusion Solved: Know Correct Vrat Date, Parana Timing, and Puja Rules
व्रत के दौरान अपनाए जाने वाले सात्विक नियम - फोटो : Adobe Stock

व्रत के दौरान अपनाए जाने वाले सात्विक नियम

  • एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और सिर्फ फलाहार रहकर ही व्रत पूरा किया जाता है।
  • इस दिन मन और विचारों में पवित्रता रखते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना और जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है।
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