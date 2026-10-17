पापांकुशा एकादशी 2026: 21 या 22 अक्तूबर ? जानें किस दिन रखा जाएगा पापांकुशा एकादशी का व्रत

Papankusha Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित बेहद पवित्र व्रत है। बहुत से लोगों को इस वर्ष पापांकुशा एकादशी की सही तिथि को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि व्रत 21 अक्तूबर को रखा जाएगा या 22 अक्तूबर को।
पंचांग की गणना के अनुसार एकादशी तिथि 21 अक्तूबर 2026 को दोपहर 02 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 22 अक्तूबर को दोपहर 02 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगी। उदयातिथि और सूर्योदय के नियमों के आधार पर यह व्रत बृहस्पतिवार, 22 अक्तूबर 2026 को रखा जाएगा। आइए इस लेख में इस व्रत से जुड़ी सभी जरूरी बातें जानते हैं।
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उदयातिथि के आधार पर 22 अक्तूबर को व्रत
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उदयातिथि के आधार पर 22 अक्तूबर को व्रत
- शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत हमेशा उदयातिथि और सूर्योदय के समय व्याप्त तिथि को देखकर रखा जाता है।
- चूंकि 22 अक्तूबर की सुबह एकादशी तिथि पूरी तरह मौजूद रहेगी, इसलिए मुख्य व्रत इसी दिन किया जाएगा।
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व्रत तोड़ने यानी पारण का सही समय और नियम
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व्रत तोड़ने यानी पारण का सही समय और नियम
- पापांकुशा एकादशी का व्रत अगले दिन यानी 23 अक्तूबर 2026 को तोड़ा जाएगा।
- व्रत खोलने यानी पारण का शुभ समय सुबह 06:27 ए एम से 08:42 ए एम तक रहेगा, जिसके भीतर ही जल ग्रहण कर व्रत का समापन करना चाहिए।
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पापांकुशा एकादशी पूजा और व्रत का महत्व
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पापांकुशा एकादशी पूजा और व्रत का महत्व
- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी जाने-अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं।
- भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।
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व्रत के दौरान अपनाए जाने वाले सात्विक नियम
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व्रत के दौरान अपनाए जाने वाले सात्विक नियम
- एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और सिर्फ फलाहार रहकर ही व्रत पूरा किया जाता है।
- इस दिन मन और विचारों में पवित्रता रखते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना और जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है।