महाष्टमी 2026: 18 या 19 अक्तूबर कब है दुर्गा अष्टमी? जानें कन्या पूजन की सही तिथि और शुभ मुहूर्त

1 of 5 महाष्टमी 2026 - फोटो : AI

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2 of 5 महाष्टमी 2026 कब है? - फोटो : freepik

महाष्टमी 2026 कब है?

दृक पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि 18 अक्तूबर को सुबह 8:27 बजे आरंभ होगी और 19 अक्तूबर को सुबह 10:51 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि की महाष्टमी 19 अक्तूबर, सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन मां महागौरी की विधिपूर्वक पूजा करने के साथ कन्याओं की आराधना करने का विधान है।



3 of 5 महाष्टमी पर कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त - फोटो : freepik

महाष्टमी पर कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त

महाष्टमी पर कन्या पूजन के लिए बताए गए शुभ समय इस प्रकार हैं:



ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:52 बजे से 5:40 बजे तक

अमृत काल: सुबह 7:28 बजे से 9:16 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:49 बजे से दोपहर 12:34 बजे तक



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4 of 5 महानवमी 2026 कब मनाई जाएगी? - फोटो : adobe

महानवमी 2026 कब मनाई जाएगी?

पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि 19 अक्तूबर को सुबह 10:51 बजे शुरू होकर 20 अक्तूबर को दोपहर 12:50 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार, महानवमी का पर्व 20 अक्तूबर को मनाया जा सकता है। इस दिन भक्त मां दुर्गा की पूजा, हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं।

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