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Happy Tulsi Vivah 2026: तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026, शनिवार को मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ पूरे विधि-विधान से संपन्न कराया जाता है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता को 16 श्रृंगार करने का विशेष विधान है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस पावन अवसर पर लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में आप भी तुलसी विवाह के मौके पर अपने प्रियजनों को ये शुभकामना संदेश भेजकर पर्व की खुशियां साझा कर सकते हैं।

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तुलसी संग शालिग्राम ब्याहे, सज गई उनकी जोड़ी।

आपके घर भी मंगल गीत गाए जाएं, इस विवाह आपके घर सुख-समृद्धि आए।

तुलसी विवाह की शुभकामनाएं

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हर आंगन में गूंजे मंगल गीत,

तुलसी विवाह का शुभ दिन लाए जीवन में नई रीत।

तुलसी विवाह की शुभकामनाएं

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आज तुलसी संग श्रीहरि का मिलन हुआ,

भक्ति के रंग में सारा जग रच गया।

दीप जले, घंटे बजे, हर मन पुलकित,

शुभ तुलसी विवाह, करें हर हृदय को समर्पित।

तुलसी विवाह की शुभकामनाएं

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