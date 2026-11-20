Happy Tulsi Vivah 2026: तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026, शनिवार को मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ पूरे विधि-विधान से संपन्न कराया जाता है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता को 16 श्रृंगार करने का विशेष विधान है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस पावन अवसर पर लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में आप भी तुलसी विवाह के मौके पर अपने प्रियजनों को ये शुभकामना संदेश भेजकर पर्व की खुशियां साझा कर सकते हैं।
तुलसी विवाह: हर आंगन में गूंजे मंगल गीत... तुलसी विवाह का शुभ दिन लाए जीवन में नई रीत, सभी को दें शुभकामनाएं
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sat, 21 Nov 2026 06:38 AM IST
सार
Happy Tulsi Vivah 2026: तुलसी विवाह 21 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह कराने से सुख-समृद्धि आती है। इस खास मौके पर अपनों को भेजें शुभकामना संदेश।
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