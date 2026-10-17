शारदीय नवरात्रि 2026: नवमी तिथि पर इस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजन, मां सिद्धिदात्री की होगी विशेष कृपा

Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की नवमी तिथि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। महानवमी के दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूरी निष्ठा के साथ पूजा की जाती है। इसी दिन कन्या पूजन करके नौ दिनों के व्रत और साधना का समापन किया जाता है।





उदयातिथि के अनुसार, वर्ष 2026 में आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि की महानवमी 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। बहुत से लोग महानवमी को कन्या पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सही शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करने से मां सिद्धिदात्री प्रसन्न होकर सुख-समृद्धि और आरोग्य का वरदान देती हैं। आइए आसान भाषा में जानते हैं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त।