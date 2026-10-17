विजयादशमी 2026: दशहरा पर कब करें पूजा और किस समय रावण दहन, जानें इससे जुड़ी बड़ी बातें

Dussehra 2026 Ravana Dahan Timing: सनातन धर्म में असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में विजयादशमी यानी दशहरा का पावन पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन देश भर में भगवान राम की जीत की खुशी में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर रावण दहन का शुभ मुहूर्त क्या है।





द्रिक पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में दशहरा का यह महान पर्व 20 अक्तूबर 2026, मंगलवार को मनाया जाएगा। चूंकि इस दिन नवमी तिथि दोपहर 12:50 बजे समाप्त हो रही है, इसलिए इसके तुरंत बाद दशमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। इसी वजह से इस बार दशहरा और रावण दहन दोनों एक ही दिन संपन्न किए जाएंगे। आइए इस लेख में इससे जुड़ी पांच बड़ी बातें जानते हैं।