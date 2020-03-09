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'खुले में शौच न करने की पहल' को किया जीवन समर्पित, अब राष्ट्रपति ने किया नारी शक्ति से सम्मानित

लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Tue, 10 Mar 2020 06:37 AM IST
cleanliness veerangana kalavati rajmistri nari shakti puraskar winner story
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- फोटो : Amar Ujala
नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के शुरू करने के पहले से ये लोगों के अंदर स्वच्छता की अलख जगा रही हैं। अपने आसपास के लोगों को खुले में शौच न करने की सीख देने वाली कलावती राजमिस्त्री का काम करती हैं। अपने काम के कारण ही वो स्वच्छता वीरांगना के नाम से जानी जाती हैं। चलिए जानें 32 सालों से स्वच्छता अभियान चलाने वाली महिला राजमिस्त्री कलावती के बारे में.....


 
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- फोटो : Amar Ujala
- फोटो : ANI
कलावती देवी
कलावती देवी - फोटो : Social Media
कलावती
कलावती - फोटो : Social Media
कलावती
कलावती - फोटो : Social Media
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