Winter Knee Pain: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कई लोगों को घुटनों में दर्द, अकड़न और चलने-फिरने में परेशानी महसूस होने लगती है। खासकर बुजुर्गों, गठिया (Arthritis) से परेशान लोगों और पहले से जोड़ों की समस्या झेल रहे लोगों के लिए ठंड का मौसम मुश्किल भरा हो सकता है। सुबह बिस्तर से उठते समय घुटनों में जकड़न महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ने-उतरने में दर्द होना और ज्यादा देर बैठने के बाद चलने में परेशानी होना इसके आम लक्षण हो सकते हैं।
ठंड के मौसम में शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से जोड़ों में अकड़न महसूस हो सकती है। ऐसे में नियमित हल्का व्यायाम और योग शरीर की गतिशीलता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। कुछ आसान योगासन घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को सक्रिय रखने, संतुलन सुधारने और शरीर को लचीला बनाने में सहायक हो सकते हैं।
हालांकि, घुटनों में दर्द होने पर हर योगासन करना सही नहीं होता। अपनी क्षमता और दर्द की स्थिति के अनुसार ही अभ्यास करना चाहिए। आइए जानते हैं सर्दियों में घुटनों की देखभाल के लिए कौन से आसान योगासन किए जा सकते हैं।
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ताड़ासन
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सर्दियों में घुटनों के दर्द से राहत के लिए 7 आसान योगासन
ताड़ासन
ताड़ासन शरीर का संतुलन सुधारने और पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय रखने में मदद कर सकता है। इसके लिए सीधे खड़े हों, दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें और हाथों को ऊपर उठाकर धीरे-धीरे शरीर को लंबा करें। शुरुआत में दीवार का सहारा लें।
वृक्षासन
यह आसन शरीर का संतुलन बेहतर बनाने में मदद करता है। सीधे खड़े होकर एक पैर को दूसरे पैर की पिंडली के पास रखें और हाथ जोड़ें। घुटने पर पैर का दबाव न डालें। जरूरत पड़ने पर दीवार का सहारा लें।
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सेतुबंधासन
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सेतु बंधासन
पीठ के बल लेटकर घुटनों को आरामदायक स्थिति में मोड़ें। अब धीरे-धीरे कूल्हों को ऊपर उठाएं और कुछ सेकंड बाद नीचे ले आएं। यह कूल्हों और जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। घुटने में दर्द बढ़े तो इसे न करें।
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दंडासन
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दंडासन
जमीन पर बैठकर दोनों पैरों को सामने सीधा रखें और हाथों को शरीर के पास रखें। रीढ़ सीधी रखें और पैरों को आरामदायक स्थिति में रखें। घुटने पर दबाव डाले बिना कुछ देर इस मुद्रा में रहें। जरूरत हो तो कुर्सी पर बैठकर पैर सीधे करने का अभ्यास करें।