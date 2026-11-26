Winter Knee Pain: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कई लोगों को घुटनों में दर्द, अकड़न और चलने-फिरने में परेशानी महसूस होने लगती है। खासकर बुजुर्गों, गठिया (Arthritis) से परेशान लोगों और पहले से जोड़ों की समस्या झेल रहे लोगों के लिए ठंड का मौसम मुश्किल भरा हो सकता है। सुबह बिस्तर से उठते समय घुटनों में जकड़न महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ने-उतरने में दर्द होना और ज्यादा देर बैठने के बाद चलने में परेशानी होना इसके आम लक्षण हो सकते हैं।





ठंड के मौसम में शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से जोड़ों में अकड़न महसूस हो सकती है। ऐसे में नियमित हल्का व्यायाम और योग शरीर की गतिशीलता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। कुछ आसान योगासन घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को सक्रिय रखने, संतुलन सुधारने और शरीर को लचीला बनाने में सहायक हो सकते हैं।



हालांकि, घुटनों में दर्द होने पर हर योगासन करना सही नहीं होता। अपनी क्षमता और दर्द की स्थिति के अनुसार ही अभ्यास करना चाहिए। आइए जानते हैं सर्दियों में घुटनों की देखभाल के लिए कौन से आसान योगासन किए जा सकते हैं।