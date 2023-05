Forest In Delhi: वीकेंड ट्रिप पर करें दिल्ली के जंगलों की सैर, ताजी हवा और सुंदर नजारों के बीच मिलेगा सुकून

1 of 4

Best Forest to Visit in Delhi : खुली और साफ हवा, सुकून देने वाले शांत वातावरण की तलाश में लोग हिल स्टेशनों की ओर रुख करते हैं। शहर के ट्रैफिक और भागदौड़ से दूर वह सुकून का कुछ वक्त गुजारने के लिए वह किसी बेहतर जगह की तलाश में रहते हैं। ऐसे में हिल स्टेशनों के अलावा लोग जिम कार्बेट, दुधवा नेशनल पार्क और कई अन्य जंगलों वाली जगहों पर जाते हैं। हालांकि कहीं भी घूमने के लिए आपको वक्त और पैसों की जरूरत होती है।



कुछ जगह ऐसी है, जहां घूमने का खर्च अधिक है, तो कुछ जगहों पर जाने के लिए दो से तीन दिन का वक्त चाहिए। हालांकि अगर आपके पास सफर के लिए अधिक दिनों की छुट्टी न हो और सैर के लिए व्यय भी कम करना हो तो दिल्ली में स्थित जंगलों को घूम सकते हैं। जिम कार्बेट या किसी अन्य जंगल जैसा माहौल आपको दिल्ली में ही मिल जाएगा। प्रकृति लवर्स के लिए दिल्ली में कुछ खूबसूरत जंगल मौजूद हैं। आप कम समय और बजट में इन मशहूर जंगलों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।