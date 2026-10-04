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रिलेशनशिप टिप्स: रिश्ता मजबूत बनाना है तो पार्टनर से रोज पूछें ये 5 सवाल

Sun, 04 Oct 2026 10:45 AM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 04 Oct 2026 10:45 AM IST
सार

Relationship Tips: अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं तो आपस में ये पांच सवाल हर दिन पूछें। 

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Relationship Tips five questions couples should ask with each other
रिश्ता मजबूत बनाना है तो अपने पार्टनर से अवश्य पूछें ये 5 सवाल - फोटो : AI
Relationship Tips: रात को डिनर के बाद दोनों साथ बैठे थे। दिनभर की भागदौड़ के बाद एक ही कमरे में होने के बावजूद दोनों अपने-अपने फोन में व्यस्त थे। कुछ देर बाद पार्टनर ने पूछा, “आज तुम्हारा दिन कैसा रहा?” बस यही छोटा-सा सवाल बातचीत की शुरुआत बन गया और दोनों काफी देर तक एक-दूसरे से अपने दिन, परेशानियों और खुशियों के बारे में बात करते रहे। 


अक्सर रिश्तों में दूरी किसी बड़ी वजह से नहीं, बल्कि एक-दूसरे से बातचीत कम होने के कारण बढ़ती है। प्यार के साथ रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए पार्टनर को समझना और उसकी भावनाओं को सुनना बेहद जरूरी है। 

अगर आप भी अपने रिश्ते में प्यार, भरोसा और इमोशनल कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो रोजाना कुछ मिनट पार्टनर के साथ दिल से बातचीत करें। इसके लिए आप उनसे ये पांच सवाल जरूर पूछ सकते हैं, जो आपको एक-दूसरे को बेहतर समझने में मदद करेंगे।
Relationship Tips five questions couples should ask with each other
रिश्ता मजबूत बनाना है तो अपने पार्टनर से अवश्य पूछें ये 5 सवाल - फोटो : Freepik

पार्टनर से पूछें ये 5 सवाल

1. आज आपका दिन कैसा रहा?

यह सवाल सुनने में बेहद सामान्य लगता है, लेकिन इसका असर काफी सकारात्मक हो सकता है। पार्टनर से उनके दिन के बारे में पूछने से उन्हें महसूस होता है कि आप उनकी जिंदगी की छोटी-बड़ी बातों में रुचि रखते हैं। जवाब सुनते समय बीच में टोके बिना उनकी बात समझने की कोशिश करें।

 
Relationship Tips five questions couples should ask with each other
रिश्ता मजबूत बनाना है तो अपने पार्टनर से अवश्य पूछें ये 5 सवाल - फोटो : AI
2. आज ऐसी कौन-सी बात थी जिसने आपको सबसे ज्यादा खुश किया?

इस सवाल से आप अपने पार्टनर की पसंद और उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जो उन्हें खुशी देती हैं। छोटी-छोटी खुशियों के बारे में बातचीत रिश्ते में सकारात्मकता बढ़ा सकती है।

 
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Relationship Tips five questions couples should ask with each other
रिश्ता मजबूत बनाना है तो अपने पार्टनर से अवश्य पूछें ये 5 सवाल - फोटो : Adobe stock
3. क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है?

हर व्यक्ति अपनी परेशानी तुरंत साझा नहीं करता। यह सवाल पार्टनर को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका देता है। अगर वह कोई समस्या बताए, तो तुरंत समाधान देने के बजाय पहले उनकी बात ध्यान से सुनें।

 
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Relationship Tips five questions couples should ask with each other
रिश्ता मजबूत बनाना है तो अपने पार्टनर से अवश्य पूछें ये 5 सवाल - फोटो : Adobe stock
4. क्या मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकता/सकती हूं?

रिश्ते में सुधार के लिए यह सवाल काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे दोनों पार्टनर्स को यह समझने में मदद मिलती है कि उनकी जरूरतें और अपेक्षाएं क्या हैं। जवाब को आलोचना की तरह लेने के बजाय सुधार के अवसर के तौर पर देखें।

 
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