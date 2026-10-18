Happy Durga Ashtami 2026: नवरात्रि की महाअष्टमी मां दुर्गा की आराधना, शक्ति, भक्ति और आस्था का पावन पर्व है। इस दिन मां महागौरी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। भक्त मां दुर्गा से सुख-समृद्धि, शांति, आरोग्य और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। मंदिरों से लेकर घरों तक माता रानी के जयकारे गूंजते हैं और भक्तिभाव के साथ पूजा-अर्चना की जाती है।



महाअष्टमी का दिन अपनों के साथ खुशियां बांटने और उन्हें मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होने की शुभकामनाएं देने का भी खास अवसर है। अगर आप भी इस पावन दिन पर अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को महाअष्टमी की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां पढ़ें मां दुर्गा की भक्ति से सजे खूबसूरत शुभकामना संदेश, आकर्षक शायरियां और भक्तिमय कोट्स। इन्हें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर साझा करके अपनों के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता की कामना करें।