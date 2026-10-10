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घटस्थापना 2026: नवरात्रि के पहले दिन अपनों को भेजें घटस्थापना की शुभकामनाएं, मां दुर्गा करेंगी कल्याण!

Sat, 10 Oct 2026 04:38 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 10 Oct 2026 04:38 PM IST
सार

Happy Navratri Wishes: नवरात्रि का पहला दिन श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मकता के साथ नई शुरुआत करने का अवसर है। घटस्थापना के इस पावन पर्व पर मां शैलपुत्री की पूजा करें और अपने प्रियजनों के साथ शुभकामनाएं साझा करें। 

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Navratri Wishes Day 1: Happy Ghatasthapana Messages, Shayari, Maa Durga Quotes
नवरात्रि के प्रथम दिन और घटस्थापना की शुभकामनाएं - फोटो : AI

Happy Ghatasthapana 2026: नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा की आराधना, आस्था और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस पावन अवसर पर घरों और मंदिरों में घटस्थापना की जाती है तथा मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की जाती है। भक्त माता रानी से सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं।



नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को भक्तिमय शुभकामनाएं भेजना भी खुशी बांटने का सुंदर तरीका है। अगर आप भी घटस्थापना के पहले दिन अपनों को कुछ खास संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां पढ़ें खूबसूरत कविताएं, दिल छू लेने वाली शायरियां, भजनमयी शुभकामनाएं और देवी गीतों की शैली में लिखी मंगलकामनाएं।

इन संदेशों को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। मां दुर्गा की भक्ति और सकारात्मकता से भरे ये शब्द नवरात्रि के उत्सव को और भी खास बना सकते हैं।
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Navratri Wishes Day 1: Happy Ghatasthapana Messages, Shayari, Maa Durga Quotes
घटस्थापना की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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मां दुर्गा आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं,
हर मुश्किल को दूर कर खुशियों के दीप जलाएं।
घटस्थापना के पावन पर्व पर यही है अरदास,
माता रानी का आशीर्वाद रहे सदा आपके पास।

शुभ घटस्थापना और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

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Navratri Wishes Day 1: Happy Ghatasthapana Messages, Shayari, Maa Durga Quotes
घटस्थापना की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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घर-घर में माता का आगमन हो,
हर मन में भक्ति का जागरण हो।
दुख दूर हों और खुशियां अपार मिलें,
मां दुर्गा के आशीष से जीवन में बहार खिलें।

शुभ घटस्थापना और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

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Navratri Wishes Day 1: Happy Ghatasthapana Messages, Shayari, Maa Durga Quotes
घटस्थापना की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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मां के चरणों में अरमान सजाते हैं,
भक्ति के फूलों से दरबार सजाते हैं।
मां शैलपुत्री का आशीर्वाद बना रहे,
इसी दुआ से नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं।

शुभ घटस्थापना और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

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Navratri Wishes Day 1: Happy Ghatasthapana Messages, Shayari, Maa Durga Quotes
घटस्थापना की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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आओ मिलकर ज्योत जलाएं,
मां के चरणों में शीश झुकाएं।
लाल चुनरिया मां को चढ़ाएं,
प्रेम से जय माता दी गाएं।

शुभ घटस्थापना और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

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