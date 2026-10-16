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दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं: मां दुर्गा की भक्ति में डूब जाएंगे आप, पढ़ें दुर्गा पूजा के शुभ संदेश

Sat, 17 Oct 2026 09:52 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 17 Oct 2026 09:52 AM IST
सार

दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि परिवार, मित्रता, संस्कृति और एकजुटता का उत्सव भी है। इस मौके पर अपनों को शुभकामना संदेश भेजें, उनके साथ समय बिताएं और त्योहार की खुशियों को साझा करें।

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Happy Durga Puja 2026 Wishes Quotes Greetings Shayari Status Whatsapp Messages to Share with Loved Ones
दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

Durga Puja 2026 Wishes in Hindi: दुर्गा पूजा का त्योहार मां दुर्गा की भक्ति, शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर देशभर में भक्त मां दुर्गा की आराधना करते हैं और सुख, शांति, समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करते हैं। खासकर पश्चिम बंगाल सहित देश के कई हिस्सों में दुर्गा पूजा को बड़े उत्साह, भव्य पंडालों, पारंपरिक परिधानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां बांटने तथा रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ाने का भी खास मौका है।

दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। इस अवसर पर सिर्फ खुद पूजा न करें, बल्किन अपने अपने प्रियजनों को भक्तिमय शुभकामनाएं भी भेजें, ताकि सब मिलकर मां का जयकारा लगा सकें। दुर्गा पूजा के लिए कुछ खूबसूरत संदेश, भक्तिमय शायरी और मां दुर्गा के आशीर्वाद से भरे वाॅलपेपर आसानी से भेजे जा सकते हैं। आज के डिजिटल दौर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए त्योहार की बधाई देना बेहद आसान हो गया है। एक प्यारा-सा संदेश किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और त्योहार की खुशियों को दोगुना कर सकता है।

इस खास मौके पर आप अपने माता-पिता, भाई-बहन, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं भेज सकते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं 2026, शानदार हिंदी शायरी, प्रेरणादायक कोट्स, व्हाट्सएप स्टेटस और भक्तिमय संदेश, जिन्हें आप आसानी से कॉपी करके अपनों के साथ साझा कर सकते हैं। आइए, मां दुर्गा की कृपा और सकारात्मकता के संदेश के साथ इस पावन पर्व को और भी खास बनाएं।

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Happy Durga Puja 2026 Wishes Quotes Greetings Shayari Status Whatsapp Messages to Share with Loved Ones
दुर्गा पूजा के वाॅलपेपर - फोटो : AI

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मां दुर्गा की ज्योति से रोशन हो संसार,
हर दिल में बसा रहे मां का प्यार।
दुख और परेशानियां आपसे दूर रहें,
खुशियों से भरे रहें जीवन के हर द्वार।

दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं

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Happy Durga Puja 2026 Wishes Quotes Greetings Shayari Status Whatsapp Messages to Share with Loved Ones
दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

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मां के चरणों में मिले सुकून अपार,
उनकी कृपा से सजे जीवन का संसार।
हर सपना पूरा हो, हर दिन खास बने,
दुर्गा पूजा पर खुशियों की बरसात रहे।

दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं!

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Happy Durga Puja 2026 Wishes Quotes Greetings Shayari Status Whatsapp Messages to Share with Loved Ones
शुभ दुर्गा पूजा - फोटो : AI

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शक्ति का रूप, ममता का संसार,
मां दुर्गा करती हैं सबका उद्धार।
उनकी कृपा से हर मुश्किल आसान हो,
आपके जीवन में खुशियों की पहचान हो।

दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं!

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Happy Durga Puja 2026 Wishes Quotes Greetings Shayari Status Whatsapp Messages to Share with Loved Ones
दुर्गा पूजा के लिए शुभ संदेश - फोटो : Ai

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दानव को रण में मार दिया
संतों को भव से पार किया
बड़ी प्यारी है शेरावाली
मेरे घर में है हर दिन दिवाली

दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं!

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