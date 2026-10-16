हर बात पर ताने देना

अगर परिवार में किसी की छोटी गलती पर भी ताना मारा जाता है, तो सामने वाला खुद को अपमानित महसूस कर सकता है। जैसे, किसी काम में देर होने पर कहना, “तुमसे तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं।” इस तरह की बात समस्या से ध्यान हटाकर व्यक्ति की कमियों पर ले जाती है।

क्या करें: व्यक्ति को गलत ठहराने के बजाय समस्या पर बात करें। कह सकते हैं, “काम में देर हो गई है, क्या हम अगली बार इसे थोड़ा पहले कर सकते हैं?”



सामने वाले की बात बीच में काटना

कई बार हम जवाब देने की जल्दी में सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही बोलने लगते हैं। इससे उसे लग सकता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं जा रही। नतीजा यह होता है कि दोनों अपनी-अपनी बात दोहराते रहते हैं और बहस बढ़ती जाती है।

क्या करें: सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दें। उसके बाद बताएं कि आपने उसकी बात से क्या समझा और फिर अपना पक्ष रखें।