Guru Nanak Jayanti 2026 Wishes in Hindi: साल 2026 में गुरु नानक जयंती 24 नवंबर, मंगलवार को मनाई जा रही है। इसे गुरुपुरब, गुरु नानक प्रकाश पर्व और प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह गुरु नानक देव जी की 557वीं जयंती है। इस अवसर पर देशभर के गुरुद्वारों में विशेष अरदास, कीर्तन, अखंड पाठ और नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु गुरुद्वारों में माथा टेककर सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।





गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया को प्रेम, समानता, भाईचारे और मानवता की सेवा का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सच्चाई और सद्भाव के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने जाति-पाति, ऊंच-नीच और धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सभी इंसानों को एक समान मानने की सीख दी।



उनकी तीन प्रमुख शिक्षाएं हैं- नाम जपना, किरत करनी और वंड छकना। यानी ईश्वर का स्मरण करना, ईमानदारी से मेहनत करना और अपनी कमाई में से जरूरतमंदों के साथ बांटना। गुरुपुरब का त्योहार हमें इन्हीं आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है।



गुरु नानक जयंती का पावन पर्व सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस खास अवसर पर लोग एक-दूसरे को गुरुपुरब की बधाई देते हैं और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद करते हैं। अगर आप भी इस पावन दिन पर अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां पढ़ें खूबसूरत गुरु पर्व की शुभकामनाएं, संदेश, और कोट्स।