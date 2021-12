New Year’s Eve: नये साल के जश्न में डूबा Google, New Year Eve पर बनाया ये खूबसूरत Doodle

1 of 5

नए साल की शुरुआत होने में अब कुछ ही समय बचा है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। गूगल भी नए साल का जश्न मनाने में पीछे नहीं है। आज 31 दिसंबर यानी साल 2021 का आखिरी दिन है और चारों तरफ नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। इस खास मौके पर Google ने डूडल (Google Doodles) बनाया है। गूगल ने इसको New Year’s Eve नाम दिया है।



Google हर खास मौके पर शानदार Doodle बनाता है और खास अंदाज में सेलिब्रेट करता है। नया साल हर किसी के लिए बेहद खास होता है। नए साल की पूर्व संध्या (New Year’s Eve ) पर लोग जश्न मनाते हैं और खास अंदाज में नए साल का स्वागत करते हैं। New Year’s Eve के Doodle को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। नए साल का जश्न मनाने के लिए Doodle को मोमबत्तियों, कंफेटी (स्पार्कल) और जैकलाइट्स से सजाया गया है। Google ने Doodle के साथ एक खूबसूरत नोट भी लिखा है।