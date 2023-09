साक्षरता दिवस का इतिहास



इस दिन को मनाने का फैसला 7 नवंबर 1965 में लिया गया। यूनेस्को ने इस दिन तय किया कि साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। अगले साल 8 सितंबर 1966 को पहली बार विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया, उसके बाद से हर साल ये दिन मनाया जाने लगा।



साक्षरता दिवस 2023 की थीम



प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस की एक खास थीम होती है। पिछले साल साक्षरता दिवस 2022 की थीम 'ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस' (Transforming Literacy Learning Spaces) थी। वहीं इस साल साक्षरता दिवस 2023 की थीम 'परिवर्तनशील दुनया में साक्षरता को बढ़ावा देना: स्थायी और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना' है (Promoting literacy for a world in transition: Building the foundation for sustainable and peaceful societies)