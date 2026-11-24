Winter Jaggery Peanut Healthy Recipes : सर्दियों का मौसम आते ही खानपान में कई बदलाव होने लगते हैं। इस मौसम में लोग ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ शरीर को ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व भी दें। सर्दियों में गुड़ और मूंगफली का सेवन काफी पसंद किया जाता है। भारतीय घरों में इन दोनों चीजों से कई तरह की पारंपरिक मिठाइयां और स्नैक्स तैयार किए जाते हैं। गुड़ में आयरन और कुछ अन्य खनिज पाए जाते हैं, जबकि मूंगफली प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर का अच्छा स्रोत है।
गुड़ और मूंगफली का कॉम्बिनेशन स्वाद के साथ पोषण भी देता है। यही वजह है कि ठंड के मौसम में गुड़ की चिक्की, मूंगफली के लड्डू और गुड़ की पट्टी जैसी चीजें खूब पसंद की जाती हैं। खास बात यह है कि इन्हें घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है और बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।
अगर आप भी सर्दियों में रोजाना कुछ नया और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, तो गुड़ और मूंगफली से बनने वाली इन 5 आसान डिश को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी रेसिपी और खासियत।
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गुड़- मूंगफली की चिक्की
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गुड़-मूंगफली की चिक्की
सर्दियों में गुड़ और मूंगफली की चिक्की सबसे पसंदीदा स्नैक्स में से एक है। इसे बनाने के लिए भुनी हुई मूंगफली, गुड़ और थोड़ा घी चाहिए। सबसे पहले कड़ाही में गुड़ को धीमी आंच पर पिघलाएं। इसमें भुनी और छिली हुई मूंगफली मिलाएं। मिश्रण को चिकनी प्लेट पर फैलाकर ठंडा होने दें और मनचाहे आकार में काट लें। यह स्वादिष्ट स्नैक ऊर्जा और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है।
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गुड़ मूंगफली के लड्डू
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गुड़ और मूंगफली के लड्डू
अगर आपको मीठा खाना पसंद है, तो गुड़ और मूंगफली के लड्डू जरूर ट्राई करें। इसके लिए भुनी मूंगफली को दरदरा पीस लें। अब गुड़ को हल्का गर्म करके इसमें मूंगफली मिलाएं। मिश्रण थोड़ा ठंडा होने पर हाथों से छोटे-छोटे लड्डू बना लें। चाहें तो इसमें तिल और इलायची भी मिला सकते हैं।
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गुड़ मूंगफली की पट्टी
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गुड़-मूंगफली की पट्टी
गुड़ और मूंगफली की पट्टी बनाने के लिए दोनों सामग्रियों को मिलाकर पतली परत तैयार की जाती है। इसके लिए गुड़ को पिघलाकर उसमें भुनी मूंगफली डालें। फिर इस मिश्रण को घी लगी थाली में फैलाएं। ठंडा होने पर चौकोर टुकड़ों में काट लें। यह चाय के साथ खाने के लिए बढ़िया विकल्प है।
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गुड़ मूंगफली की खीर
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गुड़-मूंगफली की खीर
कुछ अलग खाने का मन है तो गुड़ और मूंगफली की खीर बना सकते हैं। इसके लिए दूध में भुनी और दरदरी पिसी मूंगफली डालकर कुछ देर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तब गैस बंद करके थोड़ा ठंडा करें और गुड़ मिलाएं। ऊपर से इलायची और कटे हुए मेवे डालकर सर्व करें। ध्यान रखें कि गर्म दूध में सीधे गुड़ डालने से दूध फट सकता है।