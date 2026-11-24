Winter Jaggery Peanut Healthy Recipes : सर्दियों का मौसम आते ही खानपान में कई बदलाव होने लगते हैं। इस मौसम में लोग ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ शरीर को ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व भी दें। सर्दियों में गुड़ और मूंगफली का सेवन काफी पसंद किया जाता है। भारतीय घरों में इन दोनों चीजों से कई तरह की पारंपरिक मिठाइयां और स्नैक्स तैयार किए जाते हैं। गुड़ में आयरन और कुछ अन्य खनिज पाए जाते हैं, जबकि मूंगफली प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर का अच्छा स्रोत है।





गुड़ और मूंगफली का कॉम्बिनेशन स्वाद के साथ पोषण भी देता है। यही वजह है कि ठंड के मौसम में गुड़ की चिक्की, मूंगफली के लड्डू और गुड़ की पट्टी जैसी चीजें खूब पसंद की जाती हैं। खास बात यह है कि इन्हें घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है और बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।



अगर आप भी सर्दियों में रोजाना कुछ नया और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, तो गुड़ और मूंगफली से बनने वाली इन 5 आसान डिश को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी रेसिपी और खासियत। गुड़ और मूंगफली का कॉम्बिनेशन स्वाद के साथ पोषण भी देता है। यही वजह है कि ठंड के मौसम में गुड़ की चिक्की, मूंगफली के लड्डू और गुड़ की पट्टी जैसी चीजें खूब पसंद की जाती हैं। खास बात यह है कि इन्हें घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है और बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।अगर आप भी सर्दियों में रोजाना कुछ नया और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, तो गुड़ और मूंगफली से बनने वाली इन 5 आसान डिश को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी रेसिपी और खासियत।