सर्दी-खांसी: गले में दर्द से बोलना हो रहा है मुश्किल? दवाओं से पहले ट्राई कर लें ये आसान तरीके

मौसम में बदलाव, एलर्जी और संक्रमण जैसी स्थितियों में सर्दी-खांसी के साथ गले में खराश की समस्या हो सकती है। इसके कारण गले में दर्द, कुछ खाने-पीने में परेशानी और यहां तक कि बोलने में भी तकलीफ होने लगती है।
गले में खराश हमेशा बैक्टीरियल संक्रमण के कारण ही नहीं होती, कई मामलों में इसके पीछे वायरल संक्रमण भी हो सकता है। ऐसे में हर बार एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं होती। इन दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।
कुछ घरेलू उपाय गले की खराश और दर्द से अस्थायी राहत देने में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी तुलसी, हल्दी और शहद जैसी चीजों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है।
आइए जानते हैं कि सर्दी-खांसी और गले की खराश होने पर इनसे कैसे आराम पाया जा सकता है?
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तुलसी के फायदे
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तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा
सर्दी-खांसी और गले में खराश होने पर तुलसी और काली मिर्च से बना गर्म पेय पीना कुछ लोगों को आराम दे सकता है। आयुर्वेद में तुलसी को पारंपरिक रूप से उपयोगी औषधीय पौधा माना गया है। गर्म पेय गले को आराम देने और खराश के कारण होने वाली परेशानी को कम करने में लाभकारी माना जाता है।
- इसे बनाने के लिए एक कप पानी में 5-6 तुलसी के पत्ते और 4-5 काली मिर्च डालकर उबालें।
- इसके बाद पानी को छानकर गुनगुना होने पर पिएं।
- गले की सामान्य समस्याओं से राहत देने में ये फायदेमंद तरीका हो सकता है।
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गरारे करने के फायदे
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नमक वाले पानी से करें गरारे
गले में खराश और दर्द होने पर गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे करने से राहत मिल सकती है। यह एक आसान घरेलू उपाय है, जो गले की असहजता को कम करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में लगभग आधा चम्मच नमक मिलाएं। नमक के पूरी तरह घुल जाने के बाद इससे गरारे करें। जरूरत के अनुसार दिन में दो-तीन बार ऐसा किया जा सकता है।
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शहद से गले को आराम
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शहद से मिल सकती है गले की खराश में राहत
गले में खराश और खांसी होने पर शहद का सेवन भी कुछ हद तक राहत दे सकता है। शहद गले को आराम पहुंचाने और खांसी की परेशानी कम करने में मदद कर सकता है। इसे पारंपरिक रूप से घरेलू उपचार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है।
- अगर गले में खराश है, तो थोड़ी मात्रा में शहद का सेवन किया जा सकता है। कुछ लोग इसमें थोड़ी काली मिर्च मिलाकर भी खाते हैं।
- अगर ये समस्या लगातार बनी रहती है और सामान्य उपायों से आराम नहीं मिल रहा है तो इसके कारणों को समझने के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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