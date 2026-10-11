सर्दी-खांसी: गले में दर्द से बोलना हो रहा है मुश्किल? दवाओं से पहले ट्राई कर लें ये आसान तरीके

1 of 4 गले में समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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मौसम में बदलाव, एलर्जी और संक्रमण जैसी स्थितियों में सर्दी-खांसी के साथ गले में खराश की समस्या हो सकती है। इसके कारण गले में दर्द, कुछ खाने-पीने में परेशानी और यहां तक कि बोलने में भी तकलीफ होने लगती है।



गले में खराश हमेशा बैक्टीरियल संक्रमण के कारण ही नहीं होती, कई मामलों में इसके पीछे वायरल संक्रमण भी हो सकता है। ऐसे में हर बार एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं होती। इन दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।



कुछ घरेलू उपाय गले की खराश और दर्द से अस्थायी राहत देने में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी तुलसी, हल्दी और शहद जैसी चीजों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है।



आइए जानते हैं कि सर्दी-खांसी और गले की खराश होने पर इनसे कैसे आराम पाया जा सकता है?

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2 of 4 तुलसी के फायदे - फोटो : Adobe stock

तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा



सर्दी-खांसी और गले में खराश होने पर तुलसी और काली मिर्च से बना गर्म पेय पीना कुछ लोगों को आराम दे सकता है। आयुर्वेद में तुलसी को पारंपरिक रूप से उपयोगी औषधीय पौधा माना गया है। गर्म पेय गले को आराम देने और खराश के कारण होने वाली परेशानी को कम करने में लाभकारी माना जाता है।

इसे बनाने के लिए एक कप पानी में 5-6 तुलसी के पत्ते और 4-5 काली मिर्च डालकर उबालें।

इसके बाद पानी को छानकर गुनगुना होने पर पिएं।

गले की सामान्य समस्याओं से राहत देने में ये फायदेमंद तरीका हो सकता है।

3 of 4 गरारे करने के फायदे - फोटो : Freepik.com

नमक वाले पानी से करें गरारे



गले में खराश और दर्द होने पर गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे करने से राहत मिल सकती है। यह एक आसान घरेलू उपाय है, जो गले की असहजता को कम करने में मदद कर सकता है।



इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में लगभग आधा चम्मच नमक मिलाएं। नमक के पूरी तरह घुल जाने के बाद इससे गरारे करें। जरूरत के अनुसार दिन में दो-तीन बार ऐसा किया जा सकता है।

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4 of 4 शहद से गले को आराम - फोटो : Adobe stock