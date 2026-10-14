पर्याप्त नींद न लेना

अगर आप देर रात तक जागते हैं या रोजाना पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो यह आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है। अच्छी नींद शरीर को आराम देने के साथ-साथ हृदय और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

लगातार कम या खराब गुणवत्ता वाली नींद हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा, नींद में बार-बार खर्राटे लेना, सांस रुकने जैसा महसूस होना या दिनभर अत्यधिक नींद आना स्लीप एपनिया के संकेत हो सकते हैं। यह एक ऐसी समस्या है, जिसमें सोते समय सांस बार-बार रुकती और फिर शुरू होती है। इसका संबंध उच्च रक्तचाप से भी पाया गया है।

क्या करें: नियमित समय पर सोने और जागने की आदत डालें। वयस्कों को आम तौर पर हर रात कम से कम सात घंटे की नींद लेने का लक्ष्य रखना चाहिए। यदि तेज खर्राटे आते हैं या सोते समय सांस रुकती महसूस होती है, तो डॉक्टर से सलाह लें।