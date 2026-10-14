chest pain and heart attack symptoms: रात में सोते समय या बिस्तर पर लेटने के बाद सीने में दर्द, जलन, दबाव या भारीपन महसूस होना कई कारणों से हो सकता है। कभी-कभी इसकी वजह एसिडिटी, गैस, मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव होता है। लेकिन कुछ मामलों में सीने का दर्द दिल से जुड़ी गंभीर समस्या, जैसे हार्ट अटैक, का संकेत भी हो सकता है। इसलिए हर बार इसे गैस या अपच मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं है।
हार्ट अटैक का दर्द हमेशा तेज नहीं होता। कुछ लोगों को सीने में हल्का दबाव, बेचैनी, सांस लेने में परेशानी या ठंडा पसीना भी आ सकता है। रात में होने वाले दर्द का कारण समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि दर्द कितनी देर रहता है, किस तरह महसूस होता है और उसके साथ दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं या नहीं।
यदि सीने में नया या अचानक शुरू हुआ दर्द हो और उसके साथ सांस फूलना, पसीना या चक्कर आएं, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें। सही समय पर पहचान और इलाज गंभीर जटिलताओं से बचाने में मदद कर सकते हैं।
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रात में सीने में दर्द को न करें नजरअंदाज
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रात में सीने में दर्द होने के प्रमुख कारण
रात में सीने में दर्द का एक आम कारण एसिड रिफ्लक्स है। इसमें पेट का एसिड भोजन नली में वापस आ जाता है, जिससे सीने में जलन और खट्टा स्वाद महसूस हो सकता है। खासकर खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से परेशानी बढ़ सकती है।
इसके अलावा, छाती की मांसपेशियों में खिंचाव, पसलियों के आसपास सूजन, चिंता और घबराहट भी दर्द पैदा कर सकती हैं। कुछ लोगों में अस्थमा या अन्य सांस संबंधी समस्याओं के कारण रात में छाती में जकड़न महसूस होती है।
हालांकि, दिल की धमनियों में रुकावट या दिल से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी सीने में दर्द का कारण बन सकती हैं। केवल दर्द की जगह या उसकी तीव्रता के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि समस्या मामूली है या गंभीर। अगर दर्द बार-बार हो रहा है या पहले से अलग महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।
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रात में सीने में दर्द को न करें नजरअंदाज
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क्या रात में सीने का दर्द हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है?
हां, रात में सीने में दर्द हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। हार्ट अटैक के दौरान सीने के बीच में दबाव, जकड़न, भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है। यह परेशानी कुछ मिनटों तक रह सकती है या बीच-बीच में लौट सकती है।
दर्द कभी-कभी बांह, कंधे, पीठ, गर्दन या जबड़े तक भी फैलता है। इसके साथ सांस फूलना, ठंडा पसीना, मतली, चक्कर या अचानक कमजोरी हो सकती है। महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज से पीड़ित लोगों में लक्षण कम स्पष्ट भी हो सकते हैं।
अगर आपको हार्ट अटैक का संदेह हो, तो दर्द अपने आप ठीक होने का इंतजार न करें। भारत में तुरंत 112 या स्थानीय एम्बुलेंस सेवा से संपर्क करें। खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल जाने से बचें। पहले से निर्धारित दवाओं के अलावा कोई दवा अपने आप न लें और आपातकालीन सहायता के निर्देशों का पालन करें।
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रात में सीने में दर्द को न करें नजरअंदाज
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क्या गैस और एसिडिटी से भी रात में सीने में दर्द होता है?
एसिड रिफ्लक्स में सीने के बीच या निचले हिस्से में जलन हो सकती है। कभी-कभी मुंह में खट्टा पानी आना, डकार और गले में जलन भी इसके साथ दिखाई देते हैं। भारी भोजन करने, मसालेदार खाना खाने या भोजन के तुरंत बाद लेटने से परेशानी बढ़ सकती है।
इससे बचने के लिए रात का भोजन सोने से लगभग तीन घंटे पहले कर लें। भोजन की मात्रा संतुलित रखें और जिन खाद्य पदार्थों से आपकी परेशानी बढ़ती है, उनसे बचें। बार-बार एसिडिटी होने पर डॉक्टर से सलाह लें।
लेकिन ध्यान रखें कि गैस और हार्ट अटैक के लक्षण एक-दूसरे से मिल सकते हैं। केवल यह मान लेना कि दर्द गैस की वजह से है, खतरनाक हो सकता है। नए, तेज या असामान्य सीने के दर्द में पहले गंभीर कारणों को जांचना जरूरी है।
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सीने में दर्द के इन लक्षणों पर ध्यान दें
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रात में सीने में दर्द होने पर कब सतर्क होना चाहिए?
कुछ लक्षणों को आपातकालीन संकेत मानना चाहिए। इनमें शामिल हैं,
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सीने में दबाव, भारीपन या जकड़न।
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दर्द का बांह, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैलना।
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सांस लेने में परेशानी या ठंडा पसीना आना।
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दर्द के साथ मतली, चक्कर या बेहोशी महसूस होना।
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अचानक बहुत कमजोरी या बेचैनी होना।
इनमें से कोई भी लक्षण सीने के दर्द के साथ दिखाई दे, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। यदि दर्द नया, अचानक या गंभीर है, तो दूसरे लक्षणों का इंतजार न करें। दर्द कुछ देर में कम हो जाने पर भी गंभीर समस्या की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं होती।