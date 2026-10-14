रात में सीने में दर्द होने के प्रमुख कारण

रात में सीने में दर्द का एक आम कारण एसिड रिफ्लक्स है। इसमें पेट का एसिड भोजन नली में वापस आ जाता है, जिससे सीने में जलन और खट्टा स्वाद महसूस हो सकता है। खासकर खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से परेशानी बढ़ सकती है।



इसके अलावा, छाती की मांसपेशियों में खिंचाव, पसलियों के आसपास सूजन, चिंता और घबराहट भी दर्द पैदा कर सकती हैं। कुछ लोगों में अस्थमा या अन्य सांस संबंधी समस्याओं के कारण रात में छाती में जकड़न महसूस होती है।



हालांकि, दिल की धमनियों में रुकावट या दिल से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी सीने में दर्द का कारण बन सकती हैं। केवल दर्द की जगह या उसकी तीव्रता के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि समस्या मामूली है या गंभीर। अगर दर्द बार-बार हो रहा है या पहले से अलग महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।