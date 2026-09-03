सेहत की बात: पेट को रखता है दुरुस्त और दिल का भी रखता है ख्याल, बड़े कमाल का है ये सस्ता फल

1 of 4 फल खाने के फायदे - फोटो : Freepik.com

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स्वस्थ रहने के लिए रोजाना की डाइट में फलों को शामिल करना बहुत जरूरी माना जाता है। खासकर मौसम के हिसाब से मिलने वाले फलों को डाइट का हिस्सा बनाना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। फलों में कई जरूरी विटामिन, मिनरल, फाइबर और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं फलों में केला भी शामिल है, जो आसानी से मिल जाता है और पोषण से भरपूर होता है।



केले में प्राकृतिक शुगर, फाइबर, पोटैशियम और कई जरूरी विटामिन व मिनरल पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे रोज की डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। केले से शरीर को जल्दी ऊर्जा मिलती है और पेट भी कुछ समय तक भरा हुआ महसूस हो सकता है।



क्या आप रोजाना ये फल खाते हैं?

2 of 4 केला खाने के फायदे - फोटो : Freepik.com

केला खाने के कई सारे फायदे



आहार विशेषज्ञ कहते हैं, नाश्ते में दो केले खाने से दिनभर तृप्ति महसूस होती है। वजन घटाने या बढ़ाने, ये दोनों में मदद करता है, अगर इसे सही तरीके से खाया जाए।

इसके अलावा इम्युनिटी को बढ़ावा देने में भी केला खाना बहुत लाभकारी है।

केले में मौजूद विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं।

ये फाइबर का भी अच्छा स्रोत है जिसे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है।

3 of 4 पेट की दिक्कतों में केला खाने के फायदे - फोटो : Freepik.com

पाचन के लिए फायदेमंद हो सकता है केला



केले में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र के लिए जरूरी पोषक तत्व है। पर्याप्त फाइबर लेने से मल त्याग नियमित रखने और कब्ज की समस्या से बचने में मदद मिल सकती है। पका हुआ केला आमतौर पर आसानी से पच जाता है और इसे कई लोग पेट के लिए हल्का फल मानते हैं।

हालांकि, हर व्यक्ति के शरीर पर इसका असर एक जैसा नहीं होता।

अगर किसी फल को खाने के बाद गैस, पेट फूलना या दूसरी परेशानी होती है, तो उसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए।



दिल की सेहत के लिए भी जरूरी है पोटैशियम



केला पोटैशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। पोटैशियम शरीर में ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित मात्रा में पोटैशियम लेना दिल की सेहत के लिए भी जरूरी है।

हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक कंट्रोल में न रहे तो हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए संतुलित डाइट, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह का पालन जरूरी है। केला इस तरह की हेल्दी डाइट का एक हिस्सा हो सकता है।

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4 of 4 हैप्पीनेस बढ़ाने वाला फल - फोटो : adobe stock