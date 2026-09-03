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सेहत की बात: पेट को रखता है दुरुस्त और दिल का भी रखता है ख्याल, बड़े कमाल का है ये सस्ता फल
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिलाष श्रीवास्तव
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:40 AM IST
सार
केला स्वादिष्ट होने के साथ पोषक तत्वों से भरपूर फल है। इसमें फाइबर, पोटैशियम, प्राकृतिक शुगर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे संतुलित डाइट में शामिल करने से ऊर्जा, पाचन और ब्लड प्रेशर को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि, इसकी मात्रा व्यक्ति की जरूरत और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है।
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फल खाने के फायदे
- फोटो : Freepik.com
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स्वस्थ रहने के लिए रोजाना की डाइट में फलों को शामिल करना बहुत जरूरी माना जाता है। खासकर मौसम के हिसाब से मिलने वाले फलों को डाइट का हिस्सा बनाना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। फलों में कई जरूरी विटामिन, मिनरल, फाइबर और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं फलों में केला भी शामिल है, जो आसानी से मिल जाता है और पोषण से भरपूर होता है।
केले में प्राकृतिक शुगर, फाइबर, पोटैशियम और कई जरूरी विटामिन व मिनरल पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे रोज की डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। केले से शरीर को जल्दी ऊर्जा मिलती है और पेट भी कुछ समय तक भरा हुआ महसूस हो सकता है।
क्या आप रोजाना ये फल खाते हैं?
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केला खाने के फायदे
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केला खाने के कई सारे फायदे
आहार विशेषज्ञ कहते हैं, नाश्ते में दो केले खाने से दिनभर तृप्ति महसूस होती है। वजन घटाने या बढ़ाने, ये दोनों में मदद करता है, अगर इसे सही तरीके से खाया जाए।
इसके अलावा इम्युनिटी को बढ़ावा देने में भी केला खाना बहुत लाभकारी है।
केले में मौजूद विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं।
ये फाइबर का भी अच्छा स्रोत है जिसे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है।
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पेट की दिक्कतों में केला खाने के फायदे
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पाचन के लिए फायदेमंद हो सकता है केला
केले में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र के लिए जरूरी पोषक तत्व है। पर्याप्त फाइबर लेने से मल त्याग नियमित रखने और कब्ज की समस्या से बचने में मदद मिल सकती है।
पका हुआ केला आमतौर पर आसानी से पच जाता है और इसे कई लोग पेट के लिए हल्का फल मानते हैं।
हालांकि, हर व्यक्ति के शरीर पर इसका असर एक जैसा नहीं होता।
अगर किसी फल को खाने के बाद गैस, पेट फूलना या दूसरी परेशानी होती है, तो उसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए।
दिल की सेहत के लिए भी जरूरी है पोटैशियम
केला पोटैशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। पोटैशियम शरीर में ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित मात्रा में पोटैशियम लेना दिल की सेहत के लिए भी जरूरी है।
हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक कंट्रोल में न रहे तो हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए संतुलित डाइट, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह का पालन जरूरी है। केला इस तरह की हेल्दी डाइट का एक हिस्सा हो सकता है।
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हैप्पीनेस बढ़ाने वाला फल
- फोटो : adobe stock
मूड और मानसिक सेहत में भी मददगार
केले में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है। शरीर इसका इस्तेमाल कई जरूरी प्रक्रियाओं में करता है। केले में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और दूसरे पोषक तत्व भी शरीर के सामान्य ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं।
हालांकि, केला डिप्रेशन या तनाव सीधे तौर पर कम नहीं करता। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी होने पर डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। अच्छी नींद, संतुलित खान-पान, एक्सरसाइज और पर्याप्त आराम मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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