Early signs of Prediabetes: आजकल बदलती जीवनशैली, गलत खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण डायबिटीज का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। एक बार डायबिटीज शुरू हो जाने के बाद इसे फिर से ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लाइफस्टाइल-खानपान और दवाओं के माध्यम से इसे बस कंट्रोल रखा जा सकता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कम उम्र में ही अगर आप इस समस्या पर ध्यान दे लें, समय रहते जांच करा लें तो जोखिमों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। विशेषतौर पर प्री-डायबिटीज की स्थिति में ही अगर सावधान हो जाए तो इस बीमारी को शुरू होने से पहले ही कंट्रोल किया जा सकता है।



प्री-डायबिटीज की स्थिति में शरीर में ब्लड शुगर यानी खून में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, लेकिन यह डायबिटीज की सीमा तक नहीं पहुंचता। इसे भविष्य में टाइप-2 डायबिटीज होने का एक चेतावनी संकेत माना जाता है।



डॉक्टर कहते हैं, टेस्ट रिपोर्ट में प्री-डायबिटीज आने का मतलब सिर्फ खतरे की घंटी नहीं है बल्कि ये शरीर का ऐसा संकेत है जो हमें समय रहते संभलने का मौका देता है। समय रहते सही खानपान और जीवनशैली में बदलाव करके ब्लड शुगर को सामान्य स्तर तक लाने और डायबिटीज के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है।



आइए जानते हैं कि प्री-डायबिटीज के शुरुआती लक्षण और कौन से उपाय अपनाकर डायबिटीज की चपेट में आने से बच सकते हैं?

