अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर से जांच कराएं। पेशाब बहुत कम होना, सांस फूलना या शरीर में तेजी से सूजन आना गंभीर संकेत हो सकते हैं और इनमें तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।

नोट: क्रिएटिनिन कम करने के लिए केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें। सही कारण की पहचान, उचित इलाज और नियमित जांच से किडनी की सेहत को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है।





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