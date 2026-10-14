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दिल की बात: ब्लड प्रेशर सामान्य होने पर भी हार्ट अटैक का खतरा रहता है क्या? जानें दिल की सेहत का सच

Wed, 14 Oct 2026 12:43 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 14 Oct 2026 12:43 PM IST
सार

Heart Health: क्या सामान्य ब्लड प्रेशर होने पर भी हार्ट अटैक आ सकता है? जानें इसके प्रमुख कारण, शुरुआती लक्षण, जोखिम कारक और दिल को स्वस्थ रखने के आसान तरीके।

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Heart Attack Risk With Normal BP: Causes, Symptoms and Prevention
नार्मल बीपी में भी हार्ट अटैक आ सकता है - फोटो : AI

Heart Attack Risk With Normal BP: अक्सर लोग मानते हैं कि अगर उनका ब्लड प्रेशर (BP) सामान्य है, तो उनका दिल भी पूरी तरह स्वस्थ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सामान्य ब्लड प्रेशर होने के बावजूद हार्ट अटैक का खतरा बना रह सकता है। इसकी वजह शरीर में बढ़ा कोलेस्ट्रॉल, धमनियों में जमा चर्बी, डायबिटीज, धूम्रपान और खराब जीवनशैली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए केवल ब्लड प्रेशर की रीडिंग देखकर दिल की सेहत का अंदाजा लगाना सही नहीं है।

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Heart Attack Risk With Normal BP: Causes, Symptoms and Prevention
हार्ट अटैक - फोटो : Adobe Stock Photo

सामान्य ब्लड प्रेशर होने पर भी क्यों आता है हार्ट अटैक?

हार्ट अटैक तब होता है, जब दिल की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने वाली किसी धमनी में रुकावट आ जाती है। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों के जमा होने से प्लाक बन सकता है। यह प्लाक फटने पर खून का थक्का बन सकता है, जिससे रक्त प्रवाह रुक जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सामान्य होने पर भी हार्ट अटैक आ सकता है।

Heart Attack Risk With Normal BP: Causes, Symptoms and Prevention
कोलेस्ट्रॉल - फोटो : Adobe Stock

हार्ट अटैक का खतरा किन वजहों से बढ़ता है?

हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, धूम्रपान, मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी, असंतुलित खानपान और परिवार में कम उम्र में हृदय रोग का इतिहास हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ा सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ भी खतरा बढ़ता है। इसलिए ब्लड प्रेशर सामान्य होने पर भी इन जोखिमों पर ध्यान देना जरूरी है।

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Heart Attack Risk With Normal BP: Causes, Symptoms and Prevention
heart attack symptoms - फोटो : AI

हार्ट अटैक के लक्षण कैसे पहचानें?

सीने में दबाव, जकड़न या दर्द, सांस लेने में परेशानी, ठंडा पसीना, मतली, चक्कर और दर्द का बांह, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैलना हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं। कुछ लोगों, खासकर महिलाओं और डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों में लक्षण कम स्पष्ट भी हो सकते हैं।

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Heart Attack Risk With Normal BP: Causes, Symptoms and Prevention
Heart Problem - फोटो : हृदय संबंधी समस्या

दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

 

 

BP के साथ कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की भी समय-समय पर जांच कराएं। संतुलित भोजन करें, नियमित शारीरिक गतिविधि अपनाएं, धूम्रपान से बचें और पर्याप्त नींद लें। यदि सीने में दर्द या हार्ट अटैक के अन्य संकेत दिखाई दें, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें।

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अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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