दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

BP के साथ कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की भी समय-समय पर जांच कराएं। संतुलित भोजन करें, नियमित शारीरिक गतिविधि अपनाएं, धूम्रपान से बचें और पर्याप्त नींद लें। यदि सीने में दर्द या हार्ट अटैक के अन्य संकेत दिखाई दें, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें।



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