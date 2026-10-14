Heart Attack Risk With Normal BP: अक्सर लोग मानते हैं कि अगर उनका ब्लड प्रेशर (BP) सामान्य है, तो उनका दिल भी पूरी तरह स्वस्थ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सामान्य ब्लड प्रेशर होने के बावजूद हार्ट अटैक का खतरा बना रह सकता है। इसकी वजह शरीर में बढ़ा कोलेस्ट्रॉल, धमनियों में जमा चर्बी, डायबिटीज, धूम्रपान और खराब जीवनशैली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए केवल ब्लड प्रेशर की रीडिंग देखकर दिल की सेहत का अंदाजा लगाना सही नहीं है।
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हार्ट अटैक
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सामान्य ब्लड प्रेशर होने पर भी क्यों आता है हार्ट अटैक?
हार्ट अटैक तब होता है, जब दिल की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने वाली किसी धमनी में रुकावट आ जाती है। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों के जमा होने से प्लाक बन सकता है। यह प्लाक फटने पर खून का थक्का बन सकता है, जिससे रक्त प्रवाह रुक जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सामान्य होने पर भी हार्ट अटैक आ सकता है।
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कोलेस्ट्रॉल
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हार्ट अटैक का खतरा किन वजहों से बढ़ता है?
हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, धूम्रपान, मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी, असंतुलित खानपान और परिवार में कम उम्र में हृदय रोग का इतिहास हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ा सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ भी खतरा बढ़ता है। इसलिए ब्लड प्रेशर सामान्य होने पर भी इन जोखिमों पर ध्यान देना जरूरी है।
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heart attack symptoms
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हार्ट अटैक के लक्षण कैसे पहचानें?
सीने में दबाव, जकड़न या दर्द, सांस लेने में परेशानी, ठंडा पसीना, मतली, चक्कर और दर्द का बांह, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैलना हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं। कुछ लोगों, खासकर महिलाओं और डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों में लक्षण कम स्पष्ट भी हो सकते हैं।
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Heart Problem
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दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?
BP के साथ कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की भी समय-समय पर जांच कराएं। संतुलित भोजन करें, नियमित शारीरिक गतिविधि अपनाएं, धूम्रपान से बचें और पर्याप्त नींद लें। यदि सीने में दर्द या हार्ट अटैक के अन्य संकेत दिखाई दें, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें।
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