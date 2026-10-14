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रात को नाभि में सरसों का तेल लगाने से क्या होता है? त्वचा से लेकर फटे होंठों तक जानें सच

Wed, 14 Oct 2026 11:03 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 14 Oct 2026 11:03 AM IST
सार

Mustard Oil in Navel: बड़े बुजुर्ग हमेशा नाभि में सरसों का तेल लगाने की सलाह देते हैं। दादी नानी के इस घरेलू नुस्खे के क्या फायदे हैं, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जान लें।

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Mustard Oil in Belly Button: Benefits, Side Effects & How to Use
सरसो का तेल नाभि में लगाने के फायदे - फोटो : Ai

how to apply oil in navel: बदलते मौसम में त्वचा का रूखापन, फटे होंठ, पेट की परेशानी और शरीर में जकड़न जैसी समस्याएं अधिकतर लोगों को सताती हैं। भारतीय घरों में कई पीढ़ियों से सरसों के तेल का इस्तेमाल घरेलू देखभाल के लिए किया जाता रहा है। ऐसा ही एक नुस्खा है सोने से पहले नाभि में सरसों के तेल की कुछ बूंदें  डालना।



असल में सरसों के तेल में मौजूद फैटी एसिड (वसा) और विटामिन ई त्वचा की प्राकृतिक नमी को लॉक करके उसे अंदर से पोषण देते हैं। आयुर्वेदिक परंपरा में तेल मालिश को शरीर की देखभाल का एक हिस्सा माना गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नाभि में तेल लगाना सही है?
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Mustard Oil in Belly Button: Benefits, Side Effects & How to Use
त्वचा का रूखापन कम करे - फोटो : Adobe stock

त्वचा का रूखापन कम करे

बदलते मौसम में त्वचा की नमी कम होने से ड्रायनेस और खिंचाव महसूस होता है। ऐसे में सरसों के तेल में मौजूद वसा त्वचा की ऊपरी परत को मुलायम बनाने में मदद करता है। नाभि के आस-पास तेल लगाने से त्वचा के उस हिस्से के साथ ही पूरे शरीर की त्वचा का रूखापन भी कम हो जाता है। हालांकि प्रभावित त्वचा पर सीधे मॉइस्चराइजर लगाना और ज्यादा असरदार हो सकता है।

Mustard Oil in Belly Button: Benefits, Side Effects & How to Use
लिप्स - फोटो : Adobe

फटे होंठों से दिलाता है राहत 

सर्द हवाओं की ओर बढ़ते इस मौसम में होंठों का फटना काफी आम है। ऐसे में नाभि में सरसों का तेल लगाने से होंठ ड्राई नहीं होते। माना जाता है कि रोज रात को नाभि में सरसों का तेल लगाने से होंठ बेहद मुलायम और गुलाबी हो जाते हैं। हालांकि इसके साथ ही आप फटे होंठों के लिए पेट्रोलियम जेली या बिना खुशबू वाले लिप बाम भी लगा सकती हैं।

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पाचन - फोटो : adobe stock images

पेट की हल्की असहजता में आराम

पेट पर गरम तेल से हल्की मालिश करने से आराम और सुकून का अनुभव होता है। असल में सरसों के तेल की मालिश से मिलने वाली गरमाहट पेट के आस-पास की मांसपेशियों को कुछ समय के लिए आराम महसूस होता है। वहीं मासिक धर्म के दौरान पेट के निचले हिस्से पर हल्की मालिश भी आराम देती है, क्योंकि तेल की हल्की गरमाहट सुखद अनुभव कराती है और आपको अच्छी नींद आती है।

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oil on navel - फोटो : Adobe stock

नाभि में सरसों का तेल कैसे लगाएं?

रात में सोने से पहले नाभि को साफ और सुखाकर 2-3 बूंद सरसों का तेल लें। तेल को हल्के हाथों से नाभि और उसके आस-पास की त्वचा पर लगाएं। जोर से रगड़ने या बहुत अधिक तेल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जलन, लालिमा, खुजली या एलर्जी महसूस हो तो तुरंत धोकर इस्तेमाल बंद कर दें। संवेदनशील त्वचा वाले लोग पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

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