1 of 6 सरसो का तेल नाभि में लगाने के फायदे - फोटो : Ai







Link Copied



how to apply oil in navel: बदलते मौसम में त्वचा का रूखापन, फटे होंठ, पेट की परेशानी और शरीर में जकड़न जैसी समस्याएं अधिकतर लोगों को सताती हैं। भारतीय घरों में कई पीढ़ियों से सरसों के तेल का इस्तेमाल घरेलू देखभाल के लिए किया जाता रहा है। ऐसा ही एक नुस्खा है सोने से पहले नाभि में सरसों के तेल की कुछ बूंदें डालना।



असल में सरसों के तेल में मौजूद फैटी एसिड (वसा) और विटामिन ई त्वचा की प्राकृतिक नमी को लॉक करके उसे अंदर से पोषण देते हैं। आयुर्वेदिक परंपरा में तेल मालिश को शरीर की देखभाल का एक हिस्सा माना गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नाभि में तेल लगाना सही है?

Trending Videos

2 of 6 त्वचा का रूखापन कम करे - फोटो : Adobe stock

त्वचा का रूखापन कम करे



बदलते मौसम में त्वचा की नमी कम होने से ड्रायनेस और खिंचाव महसूस होता है। ऐसे में सरसों के तेल में मौजूद वसा त्वचा की ऊपरी परत को मुलायम बनाने में मदद करता है। नाभि के आस-पास तेल लगाने से त्वचा के उस हिस्से के साथ ही पूरे शरीर की त्वचा का रूखापन भी कम हो जाता है। हालांकि प्रभावित त्वचा पर सीधे मॉइस्चराइजर लगाना और ज्यादा असरदार हो सकता है।

3 of 6 लिप्स - फोटो : Adobe

फटे होंठों से दिलाता है राहत



सर्द हवाओं की ओर बढ़ते इस मौसम में होंठों का फटना काफी आम है। ऐसे में नाभि में सरसों का तेल लगाने से होंठ ड्राई नहीं होते। माना जाता है कि रोज रात को नाभि में सरसों का तेल लगाने से होंठ बेहद मुलायम और गुलाबी हो जाते हैं। हालांकि इसके साथ ही आप फटे होंठों के लिए पेट्रोलियम जेली या बिना खुशबू वाले लिप बाम भी लगा सकती हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 पाचन - फोटो : adobe stock images

पेट की हल्की असहजता में आराम



पेट पर गरम तेल से हल्की मालिश करने से आराम और सुकून का अनुभव होता है। असल में सरसों के तेल की मालिश से मिलने वाली गरमाहट पेट के आस-पास की मांसपेशियों को कुछ समय के लिए आराम महसूस होता है। वहीं मासिक धर्म के दौरान पेट के निचले हिस्से पर हल्की मालिश भी आराम देती है, क्योंकि तेल की हल्की गरमाहट सुखद अनुभव कराती है और आपको अच्छी नींद आती है।

विज्ञापन

5 of 6 oil on navel - फोटो : Adobe stock