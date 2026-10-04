हेल्थ टिप्स: रसोई में रखा ये हरा पत्ता है सेहत का खजाना, शुगर से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक के लिए फायदेमंद

1 of 5 करी पत्ते के फायदे - फोटो : Amar Ujala







Link Copied



हमारे किचन में कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके फायदों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। करी पत्ता भी ऐसी ही चीज है। भारतीय खान-पान में इसका इस्तेमाल लंबे समय से तड़के और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। इसकी खास खुशबू और स्वाद खाने को अलग पहचान देते हैं, लेकिन बात सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है।



इसकी खुशबू और स्वाद से तो लगभग हर कोई परिचित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा-सा पत्ता पोषक तत्वों और कई पौधों से मिलने वाले यौगिकों का स्रोत भी है?



करी पत्ते पर हुए शोध में ब्लड शुगर, पाचन, हृदय स्वास्थ्य और शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़े संभावित फायदों का पता चलता है। आइए जानते हैं करी पत्ते को डाइट में शामिल करने से क्या फायदे मिल सकते हैं?

2 of 5 डायबिटीज कैसे करें कंट्रोल - फोटो : Freepik.com

शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद



करी पत्तों को शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद पाया गया है। इनमें मौजूद प्लांट बेस्ड यौगिक और फाइबर भोजन के बाद ब्लड शुगर बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। कुछ शुरुआती अध्ययनों में करी पत्ते के अर्क से ग्लूकोज कंट्रोल और इंसुलिन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर संभावित लाभ देखने को मिले हैं। जिन लोगों का शुगर अक्सर बढ़ा रहता है उन्हें खाली पेट कुछ पत्तियों का सेवन करने से लाभ मिल सकता है।

3 of 5 हार्ट के लिए फायदे - फोटो : adobe stock images

हृदय की सेहत के लिए लाभकारी



करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं।

डायबिटीज की ही तरह से करी पत्ते हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। नियमित रूप से करी पत्तों का सेवन ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। हृदय रोगों से बचाव के लिए इसका सेवन लाभकारी है। करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 पाचन स्वास्थ्य की समस्याएं - फोटो : adobe stock images

पाचन के लिए भी फायदेमंद



करी पत्ते में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र के सामान्य कामकाज में मदद करता है। इसमें मौजूद कुछ यौगिकों में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण भी देखे गए हैं।



करी पत्ते कब्ज, दस्त, और अपच जैसी समस्याओं को कम करने में ये मदद करते हैं। करी पत्ते की चाय पाचन में सुधार में बहुत फायदेमंद मानी जाती है, इनमें कार्मिनेटिव गुण होते हैं जो गैस और ब्लोटिंग को कम करने में सहायक हैं।

विज्ञापन

5 of 5 करी पत्ता - फोटो : Adobe Stock