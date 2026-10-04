हेल्थ टिप्स: रसोई में रखा ये हरा पत्ता है सेहत का खजाना, शुगर से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक के लिए फायदेमंद

हमारे किचन में कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके फायदों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। करी पत्ता भी ऐसी ही चीज है। भारतीय खान-पान में इसका इस्तेमाल लंबे समय से तड़के और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। इसकी खास खुशबू और स्वाद खाने को अलग पहचान देते हैं, लेकिन बात सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है।
इसकी खुशबू और स्वाद से तो लगभग हर कोई परिचित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा-सा पत्ता पोषक तत्वों और कई पौधों से मिलने वाले यौगिकों का स्रोत भी है?
करी पत्ते पर हुए शोध में ब्लड शुगर, पाचन, हृदय स्वास्थ्य और शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़े संभावित फायदों का पता चलता है। आइए जानते हैं करी पत्ते को डाइट में शामिल करने से क्या फायदे मिल सकते हैं?
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डायबिटीज कैसे करें कंट्रोल
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शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद
करी पत्तों को शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद पाया गया है। इनमें मौजूद प्लांट बेस्ड यौगिक और फाइबर भोजन के बाद ब्लड शुगर बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। कुछ शुरुआती अध्ययनों में करी पत्ते के अर्क से ग्लूकोज कंट्रोल और इंसुलिन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर संभावित लाभ देखने को मिले हैं। जिन लोगों का शुगर अक्सर बढ़ा रहता है उन्हें खाली पेट कुछ पत्तियों का सेवन करने से लाभ मिल सकता है।
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हार्ट के लिए फायदे
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हृदय की सेहत के लिए लाभकारी
करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं।
- डायबिटीज की ही तरह से करी पत्ते हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। नियमित रूप से करी पत्तों का सेवन ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। हृदय रोगों से बचाव के लिए इसका सेवन लाभकारी है।
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पाचन स्वास्थ्य की समस्याएं
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पाचन के लिए भी फायदेमंद
करी पत्ते में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र के सामान्य कामकाज में मदद करता है। इसमें मौजूद कुछ यौगिकों में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण भी देखे गए हैं।
करी पत्ते कब्ज, दस्त, और अपच जैसी समस्याओं को कम करने में ये मदद करते हैं। करी पत्ते की चाय पाचन में सुधार में बहुत फायदेमंद मानी जाती है, इनमें कार्मिनेटिव गुण होते हैं जो गैस और ब्लोटिंग को कम करने में सहायक हैं।
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करी पत्ता
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ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में फायदेमंद
करी पत्ते में कई एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। ये शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से करी पत्ते को त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद बताया जाता है।
- करी पत्ते को दाल, सब्जी, चटनी, पोहा और उपमा जैसी चीजों में आसानी से शामिल किया जा सकता है। अगर आप किसी बीमारी की दवा लेते हैं, तो नियमित रूप से करी पत्ता लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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