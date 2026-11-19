1 of 4 ओमेगा-3 वाली चीजें खाने के फायदे - फोटो : Amarujala.com/AI







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अच्छी सेहत के लिए शरीर को कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ओमेगा-3 फैटी एसिड भी ऐसा ही एक जरूरी पोषक तत्व है, जो दिल, दिमाग और शरीर के दूसरे अंगों के सामान्य कामकाज में अहम भूमिका निभाता है। शरीर इसे पर्याप्त मात्रा में खुद नहीं बना पाता, इसलिए इसकी पूर्ति खानपान से करनी पड़ती है।



ओमेगा-3 को अक्सर दिल की बीमारियों, ट्राइग्लिसराइड्स और सूजन से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को कम करने वाला माना जाता रहा है, क्या यह वाकई इन बीमारियों से बचाता है? क्या सभी लोगों को इसके सप्लीमेंट्स लेने चाहिए?



अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

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2 of 4 खान पान में करें सुधार - फोटो : Freepik.com

ओमेगा-3 किन समस्याओं में मददगार हो सकता है?



ओमेगा-3 फैटी एसिड मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं- ईपीए (इकोसापेंटेनोइक एसिड), डीएचए (डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड) और एएलए (अल्फा-लिनोलेनिक एसिड)।



ईपीए और डीएचए मछली में पाए जाते हैं, जबकि एएलए अलसी-चिया सीड्स और अखरोट जैसे प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। अध्ययनों मे पाया गया है कि नियमित रूप से इसका सेवन आपको कई फायदे दे सकता है।



आर्थराइटिस में लाभकारी

अध्ययनों से पता चलता है कि ओमेगा-3 का सेवन शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। जोड़ों के दर्द और सुबह होने वाली अकड़न को कम करने में इससे लाभ पाया जा सकता है। यही कारण है कि गठिया के मरीजों के बीच ये काफी लोकप्रिय है।

3 of 4 हार्ट के लिए ओमेगा-3 - फोटो : Freepik.com

दिल की सेहत के लिए फायदे



ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह खून में मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर कम करने में मदद कर सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने से खून में फैट की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। बहुत अधिक ट्राइग्लिसराइड्स होने पर अग्नाशय में सूजन (पैंक्रियाटाइटिस) का जोखिम भी रहता है।

ओमेगा-3 रूमेटाइड अर्थराइटिस में भी कुछ राहत देने में मदद कर सकता है।

इसके अलावा, डीएचए दिमाग और आंखों की रेटिना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे के दिमाग और आंखों के विकास में भी इसकी अहम भूमिका होती है।

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