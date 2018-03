{"_id":"5abb4fb24f1c1bb22a8b5be1","slug":"indian-railways-offers-big-prize-money-know-how-to-participate-in-this-contest","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0930\u0947\u0932\u0935\u0947 \u0926\u0947 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948 10 \u0932\u093e\u0916 \u0930\u0941\u092a\u090f \u091c\u0940\u0924\u0928\u0947 \u0915\u093e \u092e\u094c\u0915\u093e, \u0906\u092a\u0915\u094b \u0915\u0930\u0928\u093e \u092a\u0921\u093c\u0947\u0917\u093e \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u092f\u0947 \u0915\u093e\u092e","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

जॉब डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 28 Mar 2018 02:01 PM IST

भारतीय रेलवे दस लाख रुपये जीतने का मौका दे रही है। आपको सिर्फ एक आइडिया देना है। रेलवे एक पब्लिक कॉम्पीटिशन लेकर आया है। इस प्रतियोगिता का नाम है 'How to Raise Money For Railways To Provide Better Services(Jan Bhagidari)' यानी किस तरह रेलवे अच्छी सर्विस देने के लिए धन बढ़ाए। रेल मंत्री पीयूष गोयल इस प्रतियोगिता को लेकर आए हैं।