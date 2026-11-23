एसबीआई की विज्ञापन संख्या CRPD/SCO/2026-27/26 में मुख्य प्रबंधक- उत्पाद एवं अनुसंधान (विदेशी मुद्रा एवं रुपया डेरिवेटिव) और प्रबंधक- त्पाद एवं अनुसंधान विश्लेषक के पद शामिल हैं। मुख्य प्रबंधक के लिए आयु 30-40 वर्ष और कम से कम सात वर्ष का संबंधित अनुभव, जबकि प्रबंधक के लिए आयु 24-36 वर्ष और कम से कम तीन वर्ष का संबंधित अनुभव मांगा गया है। दोनों पदों के लिए वित्त में विशेषज्ञता को प्राथमिकता के साथ एमबीए/पीजीडीएम या समकक्ष डिग्री मांगी गई है।