केनरा बैंक में भर्ती: 3500 पदों पर आवेदन का मौका, आज है अंतिम तिथि, तुरंत भर दें फॉर्म, कितना लगेगा शुल्क?

केनरा बैंक में अपरेंटिस के 3,500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। बैंक ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन 28 सितंबर 2026 को जारी किया था और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्तूबर से शुरू हुई थी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज, 17 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत देशभर में केनरा बैंक की अलग-अलग शाखाओं में स्नातक अपरेंटिस रखे जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस दौरान हर महीने 16,650 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा।
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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
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कौन कर सकता है आवेदन?
केनरा बैंक की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की गणना 1 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित तारीख तक अपनी डिग्री से जुड़ी पात्रता पूरी करते हों।
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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
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उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए?
अपरेंटिस पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा के लिए जन्मतिथि का निर्धारित दायरा 2 सितंबर 1998 से 1 सितंबर 2006 तक है। दोनों तारीखें इसमें शामिल हैं। आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है।
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सांकेतिक तस्वीर
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केनरा बैंक भर्ती की जरूरी तारीखें क्या हैं?
भर्ती से जुड़ी प्रमुख जानकारी नीचे दी गई है।
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती संस्था
|केनरा बैंक
|पद का नाम
|स्नातक अपरेंटिस
|कुल पद
|3,500
|आवेदन शुरू होने की तारीख
|1 अक्तूबर 2026
|आवेदन की आखिरी तारीख
|17 अक्तूबर 2026
|नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख
|28 सितंबर 2026
|मासिक स्टाइपेंड
|16,650 रुपये
|प्रशिक्षण की अवधि
|12 महीने
|आधिकारिक वेबसाइट
|canarabank.bank.in
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आवेदन शुल्क
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आवेदन शुल्क कितना लगेगा?
उपलब्ध भर्ती संबंधी जानकारी में आवेदन शुल्क की श्रेणीवार राशि नहीं दी गई है। इसलिए सामान्य, आरक्षित और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क की सही रकम की पुष्टि आधिकारिक नोटिफिकेशन या आवेदन पोर्टल से करें। आवेदन करते समय लागू शुल्क और भुगतान संबंधी निर्देश जरूर जांच लें।