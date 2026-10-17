केनरा बैंक में भर्ती: 3500 पदों पर आवेदन का मौका, आज है अंतिम तिथि, तुरंत भर दें फॉर्म, कितना लगेगा शुल्क?

केनरा बैंक में अपरेंटिस के 3,500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। बैंक ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन 28 सितंबर 2026 को जारी किया था और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्तूबर से शुरू हुई थी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज, 17 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत देशभर में केनरा बैंक की अलग-अलग शाखाओं में स्नातक अपरेंटिस रखे जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस दौरान हर महीने 16,650 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा।