बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।
{"_id":"5a4caf164f1c1b4a018b5620","slug":"american-serial-killer-edmund-kemper-who-killed-10-including-his-family-members","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0921\u093c\u0915\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0930\u0915\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0932\u093e\u0936 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0925\u093e \u092c\u0932\u093e\u0924\u094d\u200d\u0915\u093e\u0930, 16 \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0917\u0940 \u0925\u0940 \u092f\u0947 \u0932\u0924","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
लड़कियों को मारकर उनकी लाश के साथ करता था बलात्कार, 16 साल की उम्र में लगी थी ये लत
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, Updated Wed, 03 Jan 2018 03:53 PM IST
सीरियल किलिंग की घटनाओं के बारे में सुनते ही हमारो रौंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। ये कहानी है कैलिफोर्निया के बरबैंक शहर में रहने वाले कुख्यात सीरियल किलर एडमंड केम्पर की।
अगली स्लाइड देखें
{"_id":"5a4caf164f1c1b4a018b5620","slug":"american-serial-killer-edmund-kemper-who-killed-10-including-his-family-members","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0921\u093c\u0915\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0930\u0915\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0932\u093e\u0936 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0925\u093e \u092c\u0932\u093e\u0924\u094d\u200d\u0915\u093e\u0930, 16 \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0917\u0940 \u0925\u0940 \u092f\u0947 \u0932\u0924","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
{"_id":"5a4caf164f1c1b4a018b5620","slug":"american-serial-killer-edmund-kemper-who-killed-10-including-his-family-members","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0921\u093c\u0915\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0930\u0915\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0932\u093e\u0936 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0925\u093e \u092c\u0932\u093e\u0924\u094d\u200d\u0915\u093e\u0930, 16 \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0917\u0940 \u0925\u0940 \u092f\u0947 \u0932\u0924","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
{"_id":"5a4caf164f1c1b4a018b5620","slug":"american-serial-killer-edmund-kemper-who-killed-10-including-his-family-members","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0921\u093c\u0915\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0930\u0915\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0932\u093e\u0936 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0925\u093e \u092c\u0932\u093e\u0924\u094d\u200d\u0915\u093e\u0930, 16 \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0917\u0940 \u0925\u0940 \u092f\u0947 \u0932\u0924","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
{"_id":"5a4caf164f1c1b4a018b5620","slug":"american-serial-killer-edmund-kemper-who-killed-10-including-his-family-members","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0921\u093c\u0915\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0930\u0915\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0932\u093e\u0936 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0925\u093e \u092c\u0932\u093e\u0924\u094d\u200d\u0915\u093e\u0930, 16 \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0917\u0940 \u0925\u0940 \u092f\u0947 \u0932\u0924","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
Read the latest and breaking
Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.
© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.