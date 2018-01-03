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लड़कियों को मारकर उनकी लाश के साथ करता था बलात्‍कार, 16 साल की उम्र में लगी थी ये लत

टीम डिजिटल/ अमर उजाला, Updated Wed, 03 Jan 2018 03:53 PM IST
American serial killer Edmund Kemper who killed 10 including his family members
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सीरियल किलिंग की घटनाओं के बारे में सुनते ही हमारो रौंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। ये कहानी है कैलिफोर्निया के बरबैंक शहर में रहने वाले कुख्यात सीरियल किलर एडमंड केम्पर की।
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serial killer murder rape and crime

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